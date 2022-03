Viih Tube confirma fim de romance com Lipe Ribeiro

A influenciadora e ex-BBB Viih Tube, 21, confirmou ao perfil Gossip do Dia no Instagram que não vive mais um relacionamento com o influenciador Lipe Ribeiro, 30. Ambos estavam juntos desde a Farofa da Gkay, festa que movimentou romances e que aconteceu em Fortaleza (CE).

Em publicação, Viih disse que ambos não estavam mais dando certo e que por isso resolveram tomar caminhos diferentes. "E de uma vez por todas, eu e Lipe não demos certo, não fazemos bem um pro outro, eu acabei de terminar, gente", disse.

Ao que tudo indica, Lipe já estaria com um novo affair: a influenciadora Andressa Castorino. Ela tem sofrido com ódio na internet de fãs de Viih. "Não vou fingir que não estou vendo todo mundo me marcando aqui e muita gente jogando hate na Andressa nos comentários. Olha, ninguém tem que preferir nada, e não existe disputa nenhuma", começou ela.



"Eu e a Dessa nos conhecemos, ela é uma mulher madura, divertida e boa, então não xinguem quem não conhecem só por shipper besta de internet, me sinto um pouco responsável. Por isso estou aqui, porque receber hate é horrível", emendou Viih.



Sobre o futuro e um possível novo romance, Viih diz que não pensa nisso. "Estou longe de querer algo sério com alguém agora. Então não tem culpado na história, só aceitem que não deu certo e que estamos todos na paz. E deixem a garota em paz por favor", finalizou.

Em dezembro, ela foi flagrada beijando o ex-peão Lipe Ribeiro no primeiro dia do evento. A criadora de conteúdo e ex-BBB também foi vista aos beijos com o influenciador Isaías Silva, conhecido no TikTok. Nas redes sociais, fãs e internautas comentaram a festa e também apoiaram a youtuber, que havia anunciado o fim de seu namoro com Bruno Magri.



"Não julgo a Viih Tube, pois eu também beijaria aqueles homens todos, inclusive o Lipe", escreveu uma. "Inveja eu tenho é da Viih Tube que pegou o Lipe", pontuou outra. "Estou em choque com a Viih Tube e o Lipe, acho que eu shippo", disse um terceiro.



A youtuber ainda revelou ter ficado com diversos anônimos durante os três dias de evento. "Eu fiquei com muita gente, mas uma boa parte eram pessoas anônimas. Acho que não sobrou uma pessoa anônima que não beijei", contou nas redes sociais. Ela ainda pontuou que curtiu as festas do BBB da mesma forma, porém não beijou ninguém porque namorava Magri na época.