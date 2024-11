Viih Tube revela se pretende ter mais filhos e expõe planos com Eliezer

Viih Tube revelou que, por enquanto, não deseja engravidar novamente, que o foco é priorizar os filhos e o marido, Eliezer.

A influenciadora foi questionada se pretende aumentar a família, mas destacou que no momento esse não é o foco. Nos stories de seu perfil no Instagram, ela contou que os planos é aproveitar Lua, de 1 ano, e Ravi, que nasceu neste mês. "Não [quero mais filhos], talvez daqui a muitos anos... Mas por agora quero aproveitar nós quatro, viajar bastante com os filhos", explicou.