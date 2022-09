Virginia Fonseca e Zé Felipe rebatem pediatra que falou de Maria Alice

A influenciadora Virginia Fonseca desabafou, por meio dos stories no Instagram, sobre um comentário no Twitter que falava de sua filha Maria Alice, que tem 1 ano e 3 meses. Ela postou um print em que uma suposta pediatra afirma que a criança teria atraso na fala.





No print, a pediatra não identificada, diz que costuma "vigiar" Maria Alice que, segundo ela, já deveria estar falando mais palavras. Virginia tratou logo de rebater o comentário e disse que nem tudo o que é vivido, é postado, além de que sua filha vai no pediatra todo mês e faz as coisas no tempo dela. Ao fim do texto, pediu desculpas pelo desabafo e falou que não consegue se segurar quando o assunto é maternidade, ainda mais com os hormônios aflorados de uma gestante de 8 meses.

O cantor Zé Felipe, marido da influenciadora e pai de Maria Alice, também não ficou contente com o comentário e mandou um recado por meio dos stories. O cantor ressaltou mais uma vez sobre a ida de sua filha ao pediatra regularmente e, para finalizar, pediu para que a médica fosse curtir o final de semana ao invés de palpitar sobre o que não sabe.