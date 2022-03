Zoë Kravitz diz que perdeu papel em filme do Batman por ser 'mulher de cor'

A atriz Zoë Kravitz, de 33 anos, que integra o elenco de "The Batman", ao interpretar a Mulher-Gato, afirmou que já perdeu papel em um filme anterior do Homem-Morcego por ser uma "mulher de cor", expressão que é considerada racista.

Em entrevista ao The Guardian, a artista contou que tentou uma vaga em "Batman - O Cavaleiro das Trevas" (2012), longa dirigido por Christopher Nolan, mas não obteve aprovação devido ao fato de ser negra. A atriz ressalta não ter certeza se a negativa veio diretamente do cineasta ou algum outro responsável pela produção.

"Eu não sei se veio diretamente do Chris Nolan. Acho que provavelmente foi um diretor de elenco, ou um assistente do diretor de elenco Mas sendo uma mulher e uma atriz negra e ouvir, na época, que eu não funcionaria por ser uma mulher de cor, e a palavra 'urbana' sendo jogada daquela maneira, aquilo deixou o momento bem difícil", declarou





Zoë Kravitz não explicitou se tentou o papel para interpretar Selina Kyle, papel que naquele filme ficou sob a responsabilidade da atriz Anne Hathaway.





Em "The Batman", Zoë Kravitz é uma das protagonistas e tem sido bastante elogiada, principalmente nas cenas em que atua diretamente com Robert Pattinson, intérprete do herói.

"The Batman" estreou na semana passada nos cinemas e fez bonito nas bilheterias ao conseguir a maior arrecadação do ano até o momento. O longa, aliás, já tem data para estrear no streaming.