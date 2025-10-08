Centro ganha programação especial para o Dia das Crianças

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL) e o Núcleo do Calçadão, promovem neste sábado (11), uma edição especial do projeto Viva o Centro em alusão ao Dia das Crianças. A programação ocupará a Praça da Bandeira com shows gratuitos de atrações nacionais, praça de alimentação com food trucks e diversas ações voltadas para as famílias e o fortalecimento do comércio local.
Receba nossas notícias NO CELULARWHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Um dos destaques da programação cultural do “Viva o Centro Dia das Crianças” é o cantor Nícolas Netto, com o show “Explosão de Alegria”, às 14h. Fenômeno entre o público infantil, o artista mirim traz um repertório animado e interativo que costuma transformar apresentações em grandes festas para as crianças e as famílias.
Em seguida, às 16 horas, é a vez das famílias se encantarem com a Banda de Música do Comando do 8º Distrito Naval da Marinha do Brasil, cujas apresentações são sucesso garantido em grandes eventos, concertos cívicos e shows ao ar livre por todo o país, com seu repertório de marchas, arranjos populares e clássicos. Com cerca de 30 músicos, a Banda da Marinha estará pela primeira vez em Londrina.
Em relação ao comércio do Centro (Calçadão), as lojas estarão abertas das 8h às 18h, permitindo que visitantes e famílias aproveitem compras, vitrines e promoções entre as atividades e atrações culturais e musicais. A organização reforça o convite: “aproveitem o dia para passear, comprar no comércio local, conhecer feiras e consumir nos estabelecimentos do Centro — sua ida ajuda a fortalecer a economia da cidade e a manter a vitalidade do espaço urbano”, destacou a presidente da ACIL, Vera Antunes.
Para o secretário municipal de Cultura, Marcão Kareca, “o Viva o Centro é uma iniciativa que busca devolver ao coração da cidade sua vitalidade: fomentar o comércio, incentivar o uso público dos espaços urbanos, valorizar o patrimônio cultural e aproximar serviços, cultura e lazer da população”, afirmou.
Nas duas primeiras edições, o projeto serviu como plataforma para os artistas locais, a economia solidária e ações de cidadania — tudo com foco em movimentar o Calçadão e reocupar o Centro como polo de convívio e consumo.
Neste sentido, o coordenador do Núcleo do Calçadão, Ney Mattos, ressaltou a força do evento para a área central da cidade, “fortalece o comércio local, promovendo ações para o lazer e o turismo no centro da cidade, valorizando o Calçadão e incentivando o associativismo e o desenvolvimento dos negócios por meio de capacitação, acesso a crédito e colaboração entre os empresários e o poder público para a resolução de problemas e a busca de melhorias conjuntas”, afirmou.
O prefeito Tiago Amaral destacou que a Prefeitura segue com o planejamento de transformação do Centro da cidade, que é o coração de Londrina. “Estamos fazendo diversas ações para devolver e dar vida ao Centro, da mesma maneira que nós já tivemos um dia, com alegria, movimentação, eventos, shows, cultura e comércio”, enfatizou o prefeito.
Serviço:
Data: sábado, 11 de outubro
Local: Calçadão / Praça da Bandeira (Centro de Londrina).
Horário do comércio: 8h às 18h.
Viva o Centro: Edição especial Dia das Crianças: 13h às 21h
Shows principais: Nícolas Netto (14h) e Banda de Música do Comando do 8º Distrito Naval (16h).
Entrada: gratuita (programação aberta ao público).