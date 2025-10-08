Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Brincadeira garantida

Centro ganha programação especial para o Dia das Crianças

Redação Bonde com N.Com
08 out 2025 às 16:58

Compartilhar notícia

Primeira edição do Viva o Centro na Praça da Bandeira. Foto: Vivian Honorato / arquivo NCom
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL) e o Núcleo do Calçadão, promovem neste sábado (11), uma edição especial do projeto Viva o Centro em alusão ao Dia das Crianças. A programação ocupará a Praça da Bandeira com shows gratuitos de atrações nacionais, praça de alimentação com food trucks e diversas ações voltadas para as famílias e o fortalecimento do comércio local.


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

Um dos destaques da programação cultural do “Viva o Centro Dia das Crianças” é o cantor Nícolas Netto, com o show “Explosão de Alegria”, às 14h.  Fenômeno entre o público infantil, o artista mirim traz um repertório animado e interativo que costuma transformar apresentações em grandes festas para as crianças e as famílias.


Foto: Emerson Dias / N.Com


Em seguida, às 16 horas, é a vez das famílias se encantarem com a Banda de Música do Comando do 8º Distrito Naval da Marinha do Brasil, cujas apresentações são sucesso garantido em grandes eventos, concertos cívicos e shows ao ar livre por todo o país, com seu repertório de marchas, arranjos populares e clássicos. Com cerca de 30 músicos, a Banda da Marinha estará pela primeira vez em Londrina.

Publicidade


Em relação ao comércio do Centro (Calçadão), as lojas estarão abertas das 8h às 18h, permitindo que visitantes e famílias aproveitem compras, vitrines e promoções entre as atividades e atrações culturais e musicais. A organização reforça o convite: “aproveitem o dia para passear, comprar no comércio local, conhecer feiras e consumir nos estabelecimentos do Centro — sua ida ajuda a fortalecer a economia da cidade e a manter a vitalidade do espaço urbano”, destacou a presidente da ACIL, Vera Antunes.


Para o secretário municipal de Cultura, Marcão Kareca, “o Viva o Centro é uma iniciativa que busca devolver ao coração da cidade sua vitalidade: fomentar o comércio, incentivar o uso público dos espaços urbanos, valorizar o patrimônio cultural e aproximar serviços, cultura e lazer da população”, afirmou.

Publicidade


Foto: Emerson Dias / N.com


Nas duas primeiras edições, o projeto serviu como plataforma para os artistas locais, a economia solidária e ações de cidadania — tudo com foco em movimentar o Calçadão e reocupar o Centro como polo de convívio e consumo.


Neste sentido, o coordenador do Núcleo do Calçadão, Ney Mattos, ressaltou a força do evento para a área central da cidade, “fortalece o comércio local, promovendo ações para o lazer e o turismo no centro da cidade, valorizando o Calçadão e incentivando o associativismo e o desenvolvimento dos negócios por meio de capacitação, acesso a crédito e colaboração entre os empresários e o poder público para a resolução de problemas e a busca de melhorias conjuntas”, afirmou.

Publicidade


O prefeito Tiago Amaral destacou que a Prefeitura segue com o planejamento de transformação do Centro da cidade, que é o coração de Londrina. “Estamos fazendo diversas ações para devolver e dar vida ao Centro, da mesma maneira que nós já tivemos um dia, com alegria, movimentação, eventos, shows, cultura e comércio”, enfatizou o prefeito.


Publicidade

Serviço:


Data: sábado, 11 de outubro

Publicidade

Local: Calçadão / Praça da Bandeira (Centro de Londrina).

Horário do comércio: 8h às 18h.

Publicidade

Viva o Centro: Edição especial Dia das Crianças: 13h às 21h

Shows principais: Nícolas Netto (14h) e Banda de Música do Comando do 8º Distrito Naval (16h).

Cadastre-se em nossa newsletter

Entrada: gratuita (programação aberta ao público).


Cultura diversão criança Prefeitura de Londrina projeto
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas