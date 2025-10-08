Centro ganha programação especial para o Dia das Crianças

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL) e o Núcleo do Calçadão, promovem neste sábado (11), uma edição especial do projeto Viva o Centro em alusão ao Dia das Crianças. A programação ocupará a Praça da Bandeira com shows gratuitos de atrações nacionais, praça de alimentação com food trucks e diversas ações voltadas para as famílias e o fortalecimento do comércio local.

imagens e dicas para o Portal Bonde Publicidade Publicidade Um dos destaques da programação cultural do “Viva o Centro Dia das Crianças” é o cantor Nícolas Netto, com o show “Explosão de Alegria”, às 14h. Fenômeno entre o público infantil, o artista mirim traz um repertório animado e interativo que costuma transformar apresentações em grandes festas para as crianças e as famílias.



Foto: Emerson Dias / N.Com



Em seguida, às 16 horas, é a vez das famílias se encantarem com a Banda de Música do Comando do 8º Distrito Naval da Marinha do Brasil, cujas apresentações são sucesso garantido em grandes eventos, concertos cívicos e shows ao ar livre por todo o país, com seu repertório de marchas, arranjos populares e clássicos. Com cerca de 30 músicos, a Banda da Marinha estará pela primeira vez em Londrina. Publicidade

Em relação ao comércio do Centro (Calçadão), as lojas estarão abertas das 8h às 18h, permitindo que visitantes e famílias aproveitem compras, vitrines e promoções entre as atividades e atrações culturais e musicais. A organização reforça o convite: “aproveitem o dia para passear, comprar no comércio local, conhecer feiras e consumir nos estabelecimentos do Centro — sua ida ajuda a fortalecer a economia da cidade e a manter a vitalidade do espaço urbano”, destacou a presidente da ACIL, Vera Antunes.

Para o secretário municipal de Cultura, Marcão Kareca, “o Viva o Centro é uma iniciativa que busca devolver ao coração da cidade sua vitalidade: fomentar o comércio, incentivar o uso público dos espaços urbanos, valorizar o patrimônio cultural e aproximar serviços, cultura e lazer da população”, afirmou. Publicidade



Foto: Emerson Dias / N.com