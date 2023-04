Cezar Black vence Prova do Anjo e está imune no BBB 23

Mais uma Prova do Anjo agitou o sábado (8) dos brothers no BBB 23 (Globo) - dessa vez, ele é autoimune, mas os participantes ainda não sabem.



Cezar Black foi o felizardo e garantiu o colar e uma vaga no top 8 da temporada. Assim, ele fugiu da possível indicação de Ricardo Alface, que prometeu, por mais de uma vez, colocá-lo no Paredão.





COMO ERA A PROVA





- Os brothers têm que dançar quando a música tocar;

- Quando a música parar, os brothers têm que apertar o botão e sair correndo;

- Depois, têm que entrar na porta do motorista do carro, apertar o botão e sair pela mesma porta. A sequência é palco, carro preto, carro vermelho e carro preto;

- O trajeto tinha uma parte de espuma entre os carros para os participantes atravessarem;

- Quem fizer no menor tempo, vence a prova.

COMO FOI O DESEMPENHO DE CADA BROTHER?



Fred Nicácio: o médico correu e até deu cambalhotas no percurso. Tempo: 36.187.

Amanda: a médica teve mais dificuldade que Fred na espuma e afundou, precisando de mais esforço. Tempo: 394.931.





Cezar: o enfermeiro usou a mesma técnica que Fred, mas se agarrou à tela. Tempo: 33.721.





Aline: a ex-Rouge caminhou pelas espumas e saiu pela lateral com a ajuda da tela. Tempo: 51.930.





Sarah: a psicóloga também tentou se apoiar nas redes, mas cansou no meio do caminho e até perdeu o tênis. Tempo: 95.518





Larissa: a deserter queimou a largada, mas ganhou outra chance e conseguiu um desempenho razoável. Tempo: 46.158





Bruna: a atriz começou bem, mas não usou o apoio das redes logo de cara e acabou perdendo tempo. Tempo: 41.003





Domitila: a Miss Alemanha não usou a tela e acabou sofrendo bastante. Tempo: 95.867