Cherry Bomb lança novo álbum com show nesta sexta em Londrina

Sexto álbum da banda, "The Glimpse" apresenta dez faixas lançadas pela Vermelho Discos em vinil amarelo, 180 gramas, gravadas e produzidas em 2017 no High Voltage Studio por Gustavo Di Lorio e masterizadas no Stereophonic Mastering (USA) por Timothy Stollenwerk, que já trabalhou em álbuns de bandas como Cake, Morphine, Dandy Warhols, dentre outros.

Nesta sexta-feira (6), a banda londrinense The Cherry Bomb se reúne para o show de lançamento do LP “The Glimpse”, pelo selo fonográfico Vermelho Discos. A apresentação será no Provisório Bar (Rua Paranaguá, 850), a partir das 22h, e contará com a abertura da banda paulistana Gass. Os ingressos podem ser adquiridos a R$20 no local, assim como os discos, que estarão à venda por R$160.

Os londrinenses do Cherry Bomb completam 28 anos de estrada em 2024, com uma mistura nostálgica influenciada por bandas como The Jam, The Who, Buzzcocks, Vibrators, Ramones, Dead Boys e Richard Hell and The Voidoids. Formada por Rods Amadio (vocal e baixo), Lucas Ricardo (bateria) e Coy Scaburi (guitarra), a banda The Cherry Bomb lançou cinco álbuns: a K7 demo-tape Sad Songs for Happy Girls (1996), o LP Bombs to You (1997) e os cds The Cherry Bomb! (1998), Light Up The Town Garage Takes (2000) e "Disconnected Satellites" (2003).

No primeiro período de existência, entre 1996 e 2005, a banda já foi apontada como uma das maiores revelações do cenário independente do Brasil e se apresentou ao lado de nomes internacionais, como Buzzcocks (Inglaterra) e Backyard Babies (Suécia), e nacionais. Após um hiato de dez anos, muita coisa aconteceu. Dois dos integrantes recrutaram o guitarrista Rafael Curita e formaram Os Substitutes, que gravou o EP "A última moda" em 2005 e se dissolveu logo em seguida. Depois, Rodrigo Amadeu, vocalista e baixista, se mudou para Londres e formou a Flying Rats. A banda está na ativa e em 2014 lançou seu primeiro EP em vinil. Os integrantes Lucas Ricardo (bateria) e Humberto Scaburi (guitarra e voz) continuaram em Londrina com outras bandas, como Chernobils, Búfalos D` Água e Cold Beer & Hot Dogs.