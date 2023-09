Após exposição de traição, Chico Moedas fala pela primeira vez sobre fim de namoro com Luísa Sonza

O influenciador Chico Veiga, conhecido como Chico Moedas, falou pela primeira vez sobre o fim de seu relacionamento com a cantora Luísa Sonza nesta sexta-feira (22).



Chico criou uma nova conta no Instagram e fez uma nota de esclarecimento sobre o assunto. Ele pediu respeito sobre o assunto.





Publicidade

Publicidade

Chico Moedes explicou que sumiu da internet porque seu perfil original havia sido derrubado por fãs de Luísa, revoltados com o que aconteceu. O ex-namorado da cantora citou as acusações de que traiu Luísa e pediu que o público o respeitasse, já que não era um assunto do qual ele gostaria de falar publicamente.





"Em momento algum eu havia deixado de seguir a cantora Luísa Sonza. Meu perfil do qual não tenho acesso, havia sido invadido", diz a nota divulgada por ele.





Publicidade

"Sobre as acusações de infidelidade, peço respeito e não é um assunto que eu gostaria de falar sobre neste momento. Tudo que tinha para falar, já foi dito a Luísa. Obrigado", concluiu a nota.