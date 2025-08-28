Palhaços da Cia AMMA se apresentam em Londrina neste sábado

Depois de percorrer cidades do litoral paranaense, levando arte e alegria para praças, escolas e centros culturais, o projeto itinerante “Furebo e Pinduca pelo Paraná” chega ao seu grande momento: o encerramento em Londrina. No próximo sábado (30), às 17h, na Praça Nishinomiya, o público poderá assistir gratuitamente a uma apresentação especial do espetáculo “AMMA Circo Show”, em clima de festa e celebração.





A Cia. AMMA, de Londrina é formada pelos atores André Demarchi e Adalberto Severiano, que são responsáveis por dar vida aos palhaços Furebo e Pinduca. Os dois conquistaram crianças e adultos ao longo da circulação. No espetáculo, os palhaços estão prestes a se apresentar para o público, mas há um detalhe: enquanto um garante que será um show de circo, o outro acredita que a arte circense não é para eles. Entre mágicas atrapalhadas, acrobacias com bambolê e números clássicos, Furebo e Pinduca descobrem a importância de ser livre e de se afirmar por aquilo que realmente são.





O projeto, realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo – Governo Federal, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, promoveu apresentações abertas, apresentações exclusivas em escolas públicas e a oficina “Tem um Cortejo Lá na Escola”, aproximando centenas de crianças e famílias da arte circense.





Reinvenções





Desde a estreia em 2021, o “AMMA Circo Show” vem passando por constantes reinvenções, refletindo o espírito inquieto, lúdico e transformador da companhia, que investiga a palhaçaria e a arte drag como linguagens de liberdade e humor. Essa apresentação de encerramento em Londrina será também uma forma de celebrar toda a jornada do projeto e brindar junto com o público a potência da arte que aproxima e transforma.





Serviço:





Espetáculo “AMMA Circo Show” – Apresentação especial de encerramento do projeto “Furebo

e Pinduca pelo Paraná”

Local: Praça Nishinomiya – Londrina/PR

Quando: sábado (30), às 17h

Gratuito





