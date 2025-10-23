CICLO reserva metade da plateia para ações de acessibilidade nas sessões de “Azira’i"

O CICLO – Circuito de Artes e Conceitos de Londrina reforça seu compromisso com inclusão e acessibilidade nas apresentações de “Azira’i – Um musical de memórias”, premiado solo autobiográfico de Zahy Tentehar, nos dias 30 e 31 de outubro, no Teatro Mãe de Deus (Av. Rio de Janeiro, 700). Conforme o projeto aprovado, 50% da lotação será destinada a cortesias para instituições, coletivos culturais e pessoas com deficiência. Os demais 50% seguem à venda pela Sympla (R$ 40 inteira / R$ 20 meia + taxa).





Interessados nas cotas de gratuidade devem enviar e-mail para [email protected], informando tipo de grupo/instituição, número de participantes (incluindo acompanhantes, quando houver) e data preferida (30 ou 31/10, às 20h). As solicitações serão analisadas conforme disponibilidade e em diálogo com as instituições parceiras do projeto.

As duas apresentações contam com interpretação em Libras e audiodescrição. O teatro possui 535 lugares, com assentos destinados a 11 pessoas que usam cadeira de rodas, 5 para mobilidade reduzida e 5 para pessoas com obesidade.





“Desde 2020, o CICLO aprende fazendo. A cada edição, escutamos grupos diversos, ajustamos procedimentos e incorporamos acessibilidade como método de trabalho, não como um adendo. É um festival horizontal, essa é a base que sustenta nossas escolhas”, afirma Maria Fernanda Coelho, diretora da Palipalan.

Para Patricia Braga Alves, também diretora da produtora, “a inclusão é um movimento contínuo que nasce do contato com coletivos e redes e resulta em ações concretas para que todos possam fruir arte e cultura.”





Criado em Londrina, o CICLO articula circulação, formação e encontros entre artistas locais, nacionais e internacionais, com uma programação horizontal que valoriza identidade e diversidade e ativa redes de trabalho na cadeia cultural. Desde a estreia em 2020, o projeto consolidou curadoria em diferentes “giros” e realizou ações de escuta e formação com coletivos como moradores em situação de rua, CUIA – Comissão Universidade para os Indígenas, Mulheres Negras e Ciranda da Paz.

Sobre o espetáculo





Autobiográfico, o musical narra a relação de Zahy com a mãe, Azira’i, primeira mulher pajé de sua comunidade. Em cena, a artista costura português e Ze’eng eté, sua língua materna. “Sou a filha caçula da minha mãe. A nossa relação, como muitas de nossos brasis, foi diversa: cheia de semelhanças e diferenças, com muitos afetos e composições importantes para nossa trajetória. A presença de minha mãe é tão viva, que a nossa relação se faz continuamente importante. Quando pensei em trazê-la ao teatro, não foi para falar apenas dos meus sentimentos, foi para dialogarmos com nossos reflexos enquanto sujeitos coletivos. Gosto de nos ver, humanos, como espelhos, pois nossas histórias se entrelaçam e se compõem”, analisa Zahy.

O solo estreou em 2023, conquistando o Prêmio Shell de Melhor Atriz e Melhor Iluminação no ano seguinte. Já circulou por palcos no Brasil e no exterior sendo elogiado por público e crítica. A direção é de Denise Stutz e Duda Rios. A atriz diz que está muito honrada com a receptividade e acredita que a obra é “uma experiência para ser sentida.”



