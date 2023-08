Cidades do Norte do Paraná recebem o Circuito Cultural Sesi 2023

O Circuito Cultural Sesi está de volta à região norte do Estado, com a atração “A menina, o cachorro, o velho”, do Grupo Obragem de Teatro. A peça circula pelas cidades de Cambará, Ibiporã e Apucarana, depois de ter passado por três municípios da região metropolitana de Curitiba.







O espetáculo “A menina, o cachorro, o velho” traz a dança e imagens para crianças, para mostrar que a solidão pode ser vivenciada por pessoas e pelos animais. O sentimento, no entanto, é uma experiência de aprendizado e uma forma de despertar para um mundo novo.

As cenas são coreografadas e a música é executada ao vivo. A menina é Augustina, que caminha no tempo e reencontra amigos para mostrar a importância dos pequenos instantes da vida.





Segundo a dramaturga e diretora Olga Nenevê, “diante tempos tão sombrios, a peça trata de importantes assuntos para crianças e adultos, como o abandono; a morte; e a nossa capacidade de transformação, de uma forma tocante”.





A montagem comemora os 20 anos de atuação ininterrupta do Grupo Obragem de Teatro, que conta com produções premiadas de teatro e dança, para crianças e adultos. Depois do norte do Estado, o Circuito termina na região Noroeste.





