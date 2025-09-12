“Cinema na Praça” exibe obras clássicas em Londrina com sessões ao ar livre

A Praça Nishinomiya, que fica na zona leste de Londrina, vai receber neste domingo (14) a carreata do projeto Cinema na Praça – Clássicos, para exibição gratuita de dois filmes a partir das 18h30. Para essa atividade do projeto, que circula por várias cidades paranaenses, as obras selecionadas foram A Fantástica Fábrica de Chocolates, na versão de 1971, e O Grande Xerife, lançado em 1972. As sessões são abertas para o público de todas as idades, com classificação indicativa livre.





O Cinema na Praça é uma realização da Secretaria de Estado da Cultura, com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) do Governo Federal. Em Londrina, as sessões na Praça Nishinomiya (Avenida Santos Dumont, em frente ao Aeroporto) contam com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC).





Segundo a gestora e produtora cultural Flávia Vogue, o cinema itinerante tem percorrido o Paraná com uma carreata-palco, que se transforma em uma sala de cinema a céu aberto. “Montamos toda a estrutura com painel de LED e som, além de 400 cadeiras para acomodar o público”, citou.





Lanterninha recpiona o público





Além de apreciar as obras cinematográficas, o público presente também terá a oportunidade de conhecer e interagir com Lanterninha, interpretado pelo ator Glayson Cintra. “Esse personagem que dá vida ao cinema, recepciona os participantes e diverte as crianças em cada sessão”, detalhou a produtora cultural.





Para esse ano, o Cinema na Praça optou por divulgar obras clássicas do cinema nacional e internacional. A seleção ocorreu por meio de edital, com filmes da década de 70. O primeiro a ser exibido em Londrina, às 18h30, será o musical infantil “A Fantástica Fábrica de Chocolates”, que traz Gene Wilder no papel do excêntrico Willy Wonka, liderando um grupo de crianças que vêm conhecer a sua fábrica de doces e chocolates.





Logo na sequência, às 20h, é a vez da obra nacional “O Grande Xerife”. A comédia inspirada em filmes de faroeste é estrelada por Mazzaropi, também autor do roteiro. Nessa película, Mazzaropi interpreta Inácio Pororóca, carteiro de uma pequena cidade do interior que, após algumas reviravoltas provocadas por uma quadrilha, é nomeado como o novo xerife local.





Atualmente em seu segundo ano, o projeto atendeu, em 2024, mais de 150 municípios com público superior a 60 mil pessoas. Depois de Londrina, o Cinema na Praça será levado aos municípios de Cambé, Bela Vista do Paraíso e Marilândia do Sul.