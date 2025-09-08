"A Luz", drama familiar de Tykwer, chega nesta segunda ao Cine Teatro Ouro Verde

Nos dias 8, 9 e 10 de setembro, o Cine Teatro Ouro Verde irá exibir o drama alemão “A Luz”, do cineasta Tom Tykwer (Corra, Lola, Corra). O longa retrata uma família disfuncional que recebe uma misteriosa empregada, recém-chegada da Síria, desencadeando uma série de acontecimentos que irão trazer à tona emoções enterradas e verdades ocultas. As sessões são sempre em dois horários, às 16h e às 19h30.
Exibido na sessão de abertura do Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale) em 2025, “A Luz” narra a rotina da família Engels, marcada pelo silêncio e pelo individualismo dos seus integrantes. Os Engels são os pais Tim (Lars Eidinger) e Milena (Nicolette Krebitz), os gêmeos Frieda (Elke Biesendorfer) e Jon (Julius Gause), e o enteado de Tim, Dio (Elyas Eldridge). Em meio à rotina sem afeto, a chegada de Farrah (Tala Al-Deen), uma nova empregada doméstica, traz para o núcleo familiar o mistério de uma luz capaz envolvê-los em novas dinâmicas, mostrando que o encontro foi não mera obra do acaso.
Ingressos
Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Cine Teatro Universitário Ouro Verde (R. Maranhão, n° 85, Centro – Londrina), 30 minutos antes de cada sessão. Durante as exibições, todos pagam meia-entrada, no valor de R$ 10,00. O pagamento deve ser feito em dinheiro, pois não são aceitos cartões.
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.