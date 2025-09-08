"A Luz", drama familiar de Tykwer, chega nesta segunda ao Cine Teatro Ouro Verde

Nos dias 8, 9 e 10 de setembro, o Cine Teatro Ouro Verde irá exibir o drama alemão “A Luz”, do cineasta Tom Tykwer (Corra, Lola, Corra). O longa retrata uma família disfuncional que recebe uma misteriosa empregada, recém-chegada da Síria, desencadeando uma série de acontecimentos que irão trazer à tona emoções enterradas e verdades ocultas. As sessões são sempre em dois horários, às 16h e às 19h30.





Exibido na sessão de abertura do Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale) em 2025, “A Luz” narra a rotina da família Engels, marcada pelo silêncio e pelo individualismo dos seus integrantes. Os Engels são os pais Tim (Lars Eidinger) e Milena (Nicolette Krebitz), os gêmeos Frieda (Elke Biesendorfer) e Jon (Julius Gause), e o enteado de Tim, Dio (Elyas Eldridge). Em meio à rotina sem afeto, a chegada de Farrah (Tala Al-Deen), uma nova empregada doméstica, traz para o núcleo familiar o mistério de uma luz capaz envolvê-los em novas dinâmicas, mostrando que o encontro foi não mera obra do acaso. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade



Ingressos





Publicidade

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Cine Teatro Universitário Ouro Verde (R. Maranhão, n° 85, Centro – Londrina), 30 minutos antes de cada sessão. Durante as exibições, todos pagam meia-entrada, no valor de R$ 10,00. O pagamento deve ser feito em dinheiro, pois não são aceitos cartões.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.