'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles, é indicado ao Oscar de melhor filme

"Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, foi indicado ao prêmio de melhor filme internacional no Oscar. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (23) pela manhã, após ser adiado duas vezes devido aos incêndios em Los Angeles.





A produção é o quinto filme brasileiro a disputar na categoria. O primeiro foi "O Pagador de Promessas", em 1963, seguido de "O Quatrilho", em 1995, "O Que É Isso, Companheiro?", em 1998, e "Central do Brasil", também de Salles, em 1999.





O filme já havia sido indicado ao Globo de Ouro, mas perdeu para o francês "Emilia Pérez", de Jacques Audiard.





Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, "Ainda Estou Aqui" acompanha a história de Eunice Paiva, papel de Fernanda Torres, mulher que lutou pelo reconhecimento da morte de seu marido, Rubens Paiva, durante o período da ditadura militar.





O filme é a produção nacional com a maior bilheteria desde a pandemia, tendo faturado mais de R$ 73 milhões desde sua estreia em novembro, com um público superior a 3,3 milhões de pessoas.





Em sua estreia, em setembro, o longa conquistou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza, se destacou em outros festivais e tem tido boa recepção crítica a partir da sua chegada a outros países nas últimas semanas.





Outro filme de Salles, "Diários de Motocicleta", de 2005, também recebeu o prêmio da Academia de melhor canção original.





A 97° cerimônia do Oscar, com a entrega das estatuetas, acontece a partir das 21h do dia 2 de março, transmitida ao vivo pelo canal TNT e streaming Max.