'Ainda Estou Aqui' é indicado em sete categorias a prêmio de jornalistas latinos

'Ainda Estou Aqui', filme de Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres, recebeu sete indicações ao Latino Entertainment Film Awards nesta terça-feira (28). A premiação é organizada pela Associação de Jornalistas Latinos de Entretenimento (LEJA) e revela os seus vencedores no dia 17 de fevereiro, a partir de suas redes sociais.





Único representante do Brasil no prêmio, o filme foi nomeado à categoria principal e às categorias de melhor diretor, pelo trabalho de Salles, melhor atriz, pelo papel de Torres, melhor roteiro adaptado, pelo trabalho dos roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega, melhor filme em língua não inglesa, melhor fotografia, pelo desempenho do fotógrafo Adrian Teijido, e melhor montagem para Affonso Gonçalves.





Distribuído pela Sony Pictures, "Ainda Estou Aqui" chega aos cinemas do mercado latino-americano em fevereiro. Segundo Salles, as próximas estreias do filme são fundamentais para compartilhar histórias do Brasil com representantes do mesmo continente.





Primeiro filme brasileiro indicado ao principal prêmio do Oscar, "Ainda Estou Aqui" também concorre ao prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nas categorias de melhor atriz e melhor filme internacional.





"Tenho uma grande admiração pelos diretores, atores, roteiristas e produtores que dão vida artística ao cinema latino-americano. 'Central do Brasil' e 'Diários de Motocicleta' me deram a oportunidade de me conectar com o público em cada canto deste continente que faz parte da minha, da nossa identidade. Nessa jornada, ganhei amigos e amigas que hoje considero irmãos e irmãs por eleição", afirmou o diretor.

O Oscar será exibido no próximo dia 2 de março.