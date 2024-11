'Ainda Estou Aqui' está nos cinemas de Londrina; veja a programação

Após meses de espera, o aguardado filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles, chegou às telonas brasileiras nesta quinta-feira (7). O filme se passa no Rio de Janeiro, no início dos anos 70, e conta a história da família Paiva, que vive na frente da praia. O marido de Eunice, Rubens Paiva, é levado por militares à paisana e desaparece, obrigando-a a se tornar ativista. O longa estrelado por Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro já é apontado como "a grande esperança do Brasil no Oscar".

ESTREIA/DRAMA Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade

AINDA ESTOU AQUI Leia mais: Promovendo novo filme 'É loucura red carpet, tem que ficar escolhendo a desgraça do look', brinca Fernanda Torres Mostra de filmes Kinoarte premia melhores curtas de Londrina e do Brasil Confira: 'Megalópolis': novo filme de Coppola está nos cinemas de Londrina Relaxe e se prepare! Vai fazer o Enem? Confira 7 opções de filmes para ver no fim de semana antes da prova

Direção: Walter Salles. Elenco: Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Selton Mello. Ainda Estou Aqui é uma adaptação cinematográfica do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, que narra a emocionante trajetória de sua mãe, Eunice Paiva, durante a ditadura militar no Brasil. Ambientada em 1970, a história retrata como a vida de uma mulher comum, casada com um importante político, muda drasticamente após o desaparecimento de seu marido, capturado pelo regime militar. Forçada a abandonar sua rotina de dona de casa, Eunice se transforma em uma ativista dos direitos humanos, lutando pela verdade sobre o paradeiro de seu marido e enfrentando as consequências brutais da repressão. Multiplex Catuaí (de quinta a quarta) - 19h00, 21h45. Cineflix Aurora (de quinta a quarta) - 13h30, 16h20, 19h10, 22h00. Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) - 15h30, 18h30, 21h30. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 15h00, 17h45, 20h30. Publicidade







VEJA OUTROS FILMES EM CARTAZ



Publicidade ESTREIA/TERROR

Publicidade NÃO SOLTE

Direção: Alexandre Aja. Elenco: Halle Berry, Percy Daggs IV, Anthony B. Jenkins. Um thriller psicológico que conta sobre uma ameaça sobrenatural desconhecida que domina o mundo exterior, deixando a segurança de uma mãe, June (Halle Berry), e seus filhos gêmeos restrita à proteção de sua casa e ao vínculo inquebrantável da família. A mãe e seus filhos se mantêm ligados por cordas dentro de sua residência para protegerem-se do mal que assola o mundo lá fora. No entanto, quando um dos meninos começa a questionar a realidade do mal que os cercam, a frágil segurança da família começa a se desintegrar. Multiplex Catuaí (de quinta a quarta) - 17h15, 19h30, 21h45. Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) - 19h20, 22h10. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 19h30, 21h35. Publicidade





ESTREIA/ANIMAÇÃO Publicidade

A ARCA DE NOÉ Publicidade

Direção: Sérgio Machado, Alois Di Leo. Elenco: Keith Silverstein, Rodrigo Santoro, Marcelo Adnet. Em Arca de Noé, Vini é um ratinho poeta muito carismático, mas ao mesmo tempo bastante envergonhado. Seu melhor amigo, Tom, também um roedor talentoso, toca violão como ninguém. Quando a grande inundação é anunciada, os dois precisam entrar na Arca de Noé sem que sejam percebidos, já que apenas um macho e uma fêmea de cada espécie são permitidos. Com muita alegria, música e cantoria, Vini e Tom embarcam nessa aventura arriscada, mas bem acompanhados. Multiplex Catuaí (de quinta a quarta) - 17h00, 19h00. Cineflix Aurora (de quinta a quarta) - 14h30, 19h00. Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) - 15h00, 17h00. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 13h30, 15h30, 17h30.





ESTREIA/COMÉDIA

OPERAÇÃO NATAL

Direção: Jake Kasdan. Elenco: Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu. Depois de um sequestro chocante que abalou o Polo Norte, o Comandante da Força Tarefa (ELF), Callum Drift (Dwayne Johnson), deverá fazer uma parceria com o mais famoso caçador de recompensas do mundo, Jack O'Malley (Chris Evans), para salvar o Natal de diversas crianças e adultos ao redor do mundo. Multiplex Catuaí (de quinta a quarta) - 19h00, 21h35, 17h00. Cineflix Aurora (de quinta a quarta) - 16h40, 21h50, 19h15. Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) - 15h00, 17h40, 20h20. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 14h00, 16h30, 19h00, 21h30.