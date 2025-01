'Ainda estou aqui' lidera bilheteria dos Estados Unidos

"Ainda estou aqui" liderou as bilheterias dos Estados Unidos no último fim de semana.





Em cartaz em cinco salas distribuídas entre Los Angeles e Nova York, o longa estreou na 26ª posição nas bilheterias da semana. O faturamento foi de US$ 125 mil.





O filme liderou as bilheterias dos EUA no quesito média de faturamento por sala. Isso significa que vendeu em média muito mais ingressos que os demais longas em cartaz.





Por sala, "Ainda estou aqui" faturou US$ 25 mil. Um dos favoritos ao Oscar e segundo lugar em arrecadação por sala, "O brutalista" teve média de US$ 5,8 mil.





Com a marca, "Ainda estou aqui" também fez história em comparação com outros lançamentos brasileiros nos EUA. O filme superou os US$ 88 mil arrecadados por "Cidade de Deus" quando também foi lançado em cinco salas.





A média de US$ 25 mil também superou marcas de "Central do Brasil" (US$ 17,9 mil) e "Cidade de Deus" (US$ 17,6 mil). Além disso, o filme fará sua estreia em oito novas cidades nos EUA.





Em 7 de fevereiro, haverá um lançamento nacional em 500 salas, o maior da história para um filme brasileiro. "Central do Brasil" chegou a ter no máximo 144 salas de exibição nos EUA, e, "Cidade de Deus", alcançou 108 cinemas.