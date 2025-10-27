Assalto à Brasileira: diretor e elenco contam detalhes do filme em entrevista exclusiva

A equipe de direção, produção e elenco do filme Assalto à Brasileira esteve neste domingo (26) no estúdio do Grupo Folha para uma entrevista exclusiva com detalhes inéditos do longa-metragem, ambientado em Londrina e exibido no município pela primeira vez no sábado (25), durante o 27º Festival Kinoarte de Cinema. A entrevista faz parte de um episódio especial do Roda de Cinema, programa do Portal Bonde que comenta os principais lançamentos nas telonas.





Estiveram presentes o diretor José Eduardo Belmonte, o produtor Marcelo Braga e os atores Robson Nunes e Vanessa Rodriguez, que dão vida, respectivamente, ao assaltante Barba e à repórter que faz a cobertura jornalística do acontecimento. Na entrevista, Belmonte revelou a fonte de inspiração para a obra e abordou o desafio de dirigir um filme de ação policial, mas que flerta constantemente com a comédia.





"Foi inspirado numa frase que vi numa pichação quando estava fazendo outro filme. Estava na parede: 'Coisas absurdas acontecem quando você não tem dinheiro'. O filme é um pouco disso. Tenso, mas também absurdo. É uma situação tão caótica, mas que beira ao absurdo. Acho que a comédia vem sem ser forçada", disse.

O produtor Marcelo Braga expressou contentamento ao perceber a reação positiva dos espectadores presentes no cinema com o desenrolar da trama. Segundo ele, a peculiaridade do crime e a característica "trapalhona" dos bandidos foram as grandes responsáveis para que a história fosse escolhida dentre diversos outros possíveis roteiros.





"Quando estivemos aqui pela primeira vez, acompanhando todo o trabalho iconográfico, percebemos que foi um grande assalto, mas que não deixou traumas na sociedade. Grande parte da população conhece a história e isso foi fazendo com que a gente entendesse o quão peculiar era esse crime, até pelo apoio da população, que vivia num período pós-ditadura, mudanças de governo, inflação a 1000%...", explicou.

Interpretando Barba, o líder do bando, Robson Nunes falou sobre o caminho até conquistar o personagem e o processo de imersão em uma "história sem registros". Segundo ele, houve um trabalho coletivo de todos os envolvidos no longa para que tudo acontecesse da melhor forma possível.





"Em relação ao Barba, apesar de ter sido um cara que existiu, ele foi o único que não foi pego. Não temos referências dele em entrevistas, então, fiquei livre para ser esse cara. O processo todo foi coletivo. Enquanto atores, nós nos conhecemos muito bem e, depois, formamos um grupo de discussão, tudo sem pegar no texto."

Numa trama que explora o jornalismo em sua essência, Vanessa Rodriguez representou a repórter Débora, responsável por atualizar os telespectadores sobre cada movimentação no Calçadão de Londrina. Ela contou que algumas características pessoais a ajudaram na interpretação.





"Dos trabalhos que eu faço, acabo tendenciando mais, por causa do tom de voz, para a área jornalística. Mas foi uma grande coincidência. Até na gravação, o pessoal que estava em volta perguntou se eu era jornalista mesmo", brincou Rodriguez.

A entrevista completa com Belmonte, Braga, Nunes e Rodriguez estará disponível no YouTube do Portal Bonde na próxima quarta-feira (29). Não perca!



