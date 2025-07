Cine drive-in chega a Londrina nesta sexta e sábado com ingressos esgotados

Os ingressos para as sessões de cinema drive-in do projeto Cine Autorama em Londrina já estão esgotados. A cidade recebe a programação nesta sexta-feira (11) e sábado (12), no estacionamento do Londrina Norte Shopping (Rua Américo Deolindo Garla, 224, Jardim Pacaembu).





As 100 vagas disponíveis para veículos foram totalmente preenchidas. Os espectadores assistirão aos filmes de dentro de seus carros, em um telão montado no local. Serão exibidos os longas Curtindo a Vida Adoidado, Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice, Arca de Noé e Ghostbusters: Apocalipse de Gelo.

Para quem não conseguiu reservar vaga para o drive-in, mas ainda quiser assistir aos filmes, serão disponibilizadas 38 cadeiras para pedestres, que poderão ser ocupadas por ordem de chegada, sem a necessidade de retirar ingresso antecipado.





Segundo o idealizador e coordenador geral do projeto, Marco Costa, a iniciativa gerou grande interesse no público. “Abrimos três lotes, e todos se esgotaram no mesmo dia em que foram liberados. A demanda pelo evento foi muito alta. O pessoal tem comentado bastante nas redes sociais também. Esperamos que seja um sucesso, com grande participação do público”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura, Marcão Kareca, destacou a importância de trazer o projeto para a cidade. “É muito importante participarmos de um projeto nacional como esse, que está passando por Londrina. Poucas cidades do Paraná receberam essa iniciativa, que oferece cinema gratuito para a população, e ainda no formato drive-in, com um charme vintage”, ressaltou.





Criado no Brasil em 2015, o Cine Autorama democratiza o acesso à cultura por meio de sessões gratuitas de cinema. Desde então, já realizou mais de 500 exibições para cerca de 150 mil pessoas em diversas regiões do país, consolidando-se como um sucesso de público.

O Cine Autorama é viabilizado pela Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais, com patrocínio da HDI Seguros, e realização do Cine Autorama, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.

A ação foi organizada pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Londrina em parceria com o Londrina Norte Shopping.

Programação





Sexta-feira – 11 de julho

19h: Curtindo a Vida Adoidado

21h30: Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice

Sábado – 12 de julho

18h30: Arca de Noé

21h: Ghostbusters: Apocalipse de Gelo





