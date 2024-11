Com Murilo Benício, filmagens de 'Assalto à Brasileira' começam em Londrina

Quem passou na manhã deste sábado (30) no Calçadão de Londrina, viu um ônibus e uma frota de carros antigos da Polícia Civil estacionados em frente à antiga agência do Banestado onde ocorreu um assalto histórico em 1987.





As viaturas e fuscas estacionados são para as filmagens de "Assalto à Brasileira", cujas primeiras cenas começaram a ser filmadas nesta manhã, transformando o Calçadão em cenário para aquele que deverá ser um dos filmes mais importantes para a cidade.

No entorno da agência, os transeuntes acostumados a ver por ali exposições de carros antigos, não entenderam à primeira vista o que estava acontecendo, mas logo ficou claro, pela quantidade de viaturas estacionadas, que se tratava do filme que a população poderá acompanhar em parte quando as cenas de ação começarem a ser gravadas no Calçadão, fora da antiga agência bancária.





"O que está acontecendo?" - perguntavam alguns preocupados, pensando que algum caso policial estaria acontecendo hoje, no Calçadão. Mas logo, alguém já informado explicava se tratar de um filme sobre o histórico assalto e alguns transeuntes até relatavam o que viram, presencialmente, em 1987, quando tudo aconteceu.

As primeiras cenas internas estão sendo gravadas num prédio de dois andares em frente à antiga agência do Banestado, totalmente restaurada para o filme dirigido por José Eduardo Belmonte.