Começam as gravações do filme sobre assalto ao Banestado de Londrina

Já começaram em São Paulo as gravações do filme Assalto à Brasileira, dirigido por José Eduardo Belmonte, inspirado em livro homônimo de Domingos Pellegrini, com roteiro adaptado por L.G. Bayão.





O filme resgata o assalto histórico à agência do Banestado em Londrina, em 1987. Paulo Ubiratan, à época repórter da Folha de Londrina, também entrou para a história ao se oferecer para ir junto com os reféns no ônibus exigido pelos assaltantes após conseguirem o dinheiro na agência bancária. O repórter será interpretado pelo ator e diretor Murilo Benício.

Outro ator já escolhido é Christian Malheiros (o Nando da série "Sintonia", da Netflix, entre outros papéis) que vai interpretar Moreno, o chefe do bando. O assaltante caiu nas graças da população durante o assalto, virou ídolo num momento em que a inflação altíssima atormentava a vida dos brasileiros. A preferência pelo bandidos, em vez dos mocinhos", chegou a um ponto que várias mulheres de Londrina se declararam apaixonadas por Moreno.





As locações do filme em Londrina devem começar em breve, para isso, o prédio da antiga agência bancária no Calçadão já está sendo preparado, como mostrou a reportagem da Folha.

Centenas de figurantes estão sendo contratados para fazer em Londrina as cenas do assalto que parou a cidade e virou notícia nacional.





O filme tem o apoio da Folha de Londrina, que recebeu o diretor e equipe na redação para resgatar o acervo de reportagens e fotos do assalto registrado espetacularmente pelo jornal que, à época, teve seu repórter Paulo Ubiratan, que cobria o setor policial, como um dos protagonistas das ações que se desenrolaram no banco.





"Assalto à Brasileira" é uma coprodução entre a +Galeria, a Santa Rita Filmes e o Grupo Telefilms. O filme ainda não tem data de estreia.