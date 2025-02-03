Curta-metragem de Londrina é premiado na Mostra Tiradentes

O curta-metragem 'Marmita', escrito e dirigido pelo cineasta londrinense Guilherme Peraro, conquistou no sábado (1) o prêmio do Canal Brasil de Melhor Curta-Metragem da 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, um dos principais festivais do Brasil e da América Latina. Além da visibilidade de exibir o filme no Canal Brasil, há também o prêmio de aquisição no valor de R$ 15 mil. Rodado em setembro de 2023 em Assis, no interior de São Paulo, o filme é uma coprodução entre a Mamboa Filmes, de Assis, e a Kinopus, de Londrina, com patrocínio do Governo de São Paulo via Proac.





‘Marmita' é o quarto curta londrinense a conquistar o prêmio de aquisição do Canal Brasil: 'Satori Uso' (2007), 'Booker Pittman' (2008) e 'Haruo Ohara' (2010) haviam conquistado o mesmo prêmio no Festival de Gramado. O filme conta a história de dois operários da construção civil: Lourenço e Cícero. Eles se vêem em dificuldades com Manchinha, uma criança que trabalha para o tráfico de drogas local e rouba suas marmitas para comer. Para Peraro, a premiação em Tiradentes “vem coroar uma parceria entre os interiores dos estados de São Paulo e Paraná, entre o Polo Audiovisual do Velho Oeste e a Kinopus, iniciada em 2016 e que já resultou em belos trabalhos. O curta 'Marmita' vem fortalecer esses laços e além disso expandir a troca de profissionais na região. Desde a premiação do curta 'Ainda Restarão Robôs nas Ruas do Interior Profundo' no Festival Kinoforum até o lançamento neste ano da série 'Touros', a produção deste interior está a todo vapor e sintonizada com a realidade deste povo".



