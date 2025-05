Curta-metragem dirigido por cineasta londrinense ganha dois prêmios em Cannes

"Ele narra, basicamente, o processo da criação de uma obra de arte por um pintor. Por isso que tem esse nome, 'The Painter'. Usei uma artista plástica [de verdade], que é a Fernanda Rodante, para pintar esse quadro", explicou. "Escrevi um roteiro, mas não tem diálogo, não tem nada [roteirizado]. É algo mais de intenções, em que se tem uma introdução que contextualiza a ação. Ela é narrada e escrita em inglês pelo ator americano Michael Stone, irmão de Sharon Stone. Somos amigos há tempos, ele tem uma voz maravilhosa", continuou o diretor, destacando detalhes do processo de produção.

Exibido na edição de 2025 do Cannes 7th Art Awards, o curta-metragem "The Painter", dirigido e composto pelo londrinense Waltther Neto, foi vencedor de dois prêmios no festival internacional que ocorreu na cidade francesa, nesta quarta-feira (22), nas categorias Melhor Composição de Filme Experimental e Prêmio do Público.

Música guiando a pintura





Protagonista do curta, Fernanda Rodante contou, em entrevista ao Portal Bonde, como foi colaborar com o londrinense e a relação com sua música.





"O Waltther é um compositor incrível e maravilhoso. Ele me mostrou a composição e me pediu para ser a artista pintando ao fundo. Levei meus materiais - cavalete, tela e outros - e ficamos lá a tarde inteira. Fiz em uma tacada só. A princípio, pensei como um filme, contar uma história dentro do quadro, isso porque ele [Waltther] permite sugestões. Aproveitei para dar margem para interpretações no resultado final", pontuou.

A artista paulista salientou que a música lhe trouxe "certa melancolia", por ser muito "introspectiva", propondo um paralelo com a arte de pintar.





"Pintar um quadro em branco começa com uma certa angústia, ver que ela não tem nada e, ao mesmo tempo, tem tudo. Escolher o que vai ser colocado, principalmente no início da carreira, era algo muito difícil. Hoje, com 30 anos de história, vejo que é uma história muito longa e feliz, que só tenho a agradecer", disse a artista.

