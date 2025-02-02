Pesquisar

'Marmita'

Diretor de Londrina é premiado em mostra de cinema de MG

Reportagem Local
02 fev 2025 às 17:27

Divulgação
O filme "Marmita", escrito e dirigido pelo cineasta londrinense Guilherme Peraro, conquistou ontem à noite o Prêmio Canal Brasil na 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Rodado em Assis em 2023, o filme é uma coprodução entre a Mamboa e a Kinopus. Trata-se do 1º prêmio do curta, que acaba de estrear no circuito de festivais e será exibido em Londrina, no dia 8 de fevereiro, às 14h30, no Villa Rica, em edição especial da Sessão Kinopus, só com curtas londrinenses.


Imagem
Diretor londrinense é premiado em mostra de cinema de MG
O cineasta londrinense Guilherme Peraro conquista o Prêmio Canal Brasil na 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes com o curta 'Marmita'.
Cinema cinema em Londrina Londrina premio Prêmio
