Documentários dirigidos por mulheres serão exibidos ao ar livre nesta quinta em Londrina

Acontecerá na próxima quinta-feira (27), às 18h30, a primeira edição do Cinema na Rua, uma parceria entre a Livraria Olga e o Cine Cequinha, que uma vez ao mês, sempre às quintas-feiras, exibirá filmes ao ar livre, de graça e com direito a dividir o espaço entre livros, transeuntes, cafés e aquele bate-papo após a sessão.





Nesta primeira sessão, serão exibidos três curta-metragens londrinenses do gênero documentário. O filme “OMODÈ” dirigido por Nanjilè trata da morte simbólica no processo iniciático do Candomblé é o caminho de resgate ancestral da essência dos Orixás na vida humana. Duas ìyàwós, um ògán e um bàbálorixá compartilham suas vivências espirituais na cultura Iorubá a partir das memórias desse ritual de renascimento.

Já o filme “Casa Cheia de Mim”, dirigido por Celina Becker é um documentário que apresenta a prática litúrgica no Candomblé e a vida cotidiana de um bàbálorixá e uma ìyàwó, que narram suas vivências e singularidades em suas relações com o sagrado da cultura Iorubá, dentro e fora do terreiro.





Em “Um Desvio Naquela Mesa”, documentário dirigido por Louisa Savignon faremos um mergulho no cotidiano de três cantoras que se reúnem para recriar um show em tributo a Nelson Gonçalves, após descobrirem que não há registro desse encontro. Com uma abordagem íntima e sensorial que evoca Agnès Varda e Les Blank, os retratos fluem entre entrevistas sinceras e números encenados, num filme sobre música, afeto e memória.

O Cine Cequinha é um coletivo que atua de forma independente, com sessões gratuitas de cinema & prosa, na cidade há mais de 11 anos. Inicialmente com sessões dentro do campus da Universidade Estadual de Londrina, atualmente, o cineclube é composto por 6 mulheres e mantém atividades de forma itinerante, em parceria com vilas e espaços culturais, coletivos, associações, entre outros locais, como a Livraria Olga, parceira de inúmeros projetos e coletivos culturais da cidade, sempre apoiando e divulgando a produção artística londrinense.





Com o Cinema na Rua, o objetivo é expandir e democratizar o acesso às produções cinematográficas produzidas fora do circuito comercial de exibição, principalmente, mas não só, filmes nacionais e regionais. Oportunizando o contato do público com filmes que muitas vezes não chegam até nós, trabalhando assim, a formação de público e fruição artística através da promoção de sessões ao ar livre, gratuitas e sempre seguidas de debate.





SERVIÇO:

Data: 27/03 (quinta-feira)

Horário: 18h30

Local: OLGA | A livraria da cidade

Endereço: R. Pio XII, 313 - Centro, Londrina - PR

Classificação indicativa: LIVRE Gratuito OMODÈ Ano: 2025

Direção: Nanjilè

Duração: 16 minutos





Casa Cheia de Mim

Ano: 2025

Direção: Celina Becker

Duração: 20 minutos





Um Desvio Naquela Mesa

Ano: 2025

Direção: Louisa Savignon

Duração: 25 minutos