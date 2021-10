'Duna' de Denis Villeneuve tem parte dois confirmada e deve chegar em 2023

Apesar do marketing não ter deixado isso claro, quem já foi aos cinemas assistir a "Duna", de Denis Villeneuve, sabe desde o letreiro inicial que se trata da primeira parte da trama. Nesta terça-feira (26), o diretor canadense recebeu o sinal verde dos estúdios Legendary e Warner Bros., responsáveis pelo filme, para concluir o enredo do clássico de ficção científica de Frank Herbert.

A chegada dessa "parte dois" foi confirmada pela Legendary nas redes sociais, e já tem uma data de estreia: 20 de outubro de 2023. Vale lembrar que "Duna", ainda que tenha estreado só em outubro de 2021, tinha previsão inicial para chegar aos cinemas em 2020, mas a pandemia de Covid-19 atrasou sua chegada as telonas várias vezes.

Nas bilheterias brasileiras, o filme de Denis Villeneuve já superou os R$ 5 milhões em sua estreia, além de somar mais de US$ 41 milhões nos Estados Unidos e mais US$ 225 milhões no restante do mercado internacional, como em países da Europa, onde o filme chegou há pouco mais de um mês.





Os EUA contam ainda com uma estreia simultânea na plataforma de streaming HBO Max, onde o filme deve ficar em cartaz até final de novembro.