Festival com filmes de Horror chega em Rolândia; Confira a programação

Ocorre em Rolândia, nos dias 9, 10 e 11 de setembro, o “1° Boitatá - Festival Paranaense Itinerante de Cinema de Horror, com organização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e com realização da Casa Livre produções.





O festival contará com a exibição de longas, curtas-metragens e curtas universitários, assim como uma sessão especial apresentando clássicos do gênero. Além disso, o evento promoverá oficinas, palestras e mesas redondas contando com palestrantes convidados.

Rolândia e outras três cidades do estado foram contempladas com a mostra, que conta com patrocínio da Copel e apoio do Governo do Paraná.





O evento será Centro no Cultural Nanuk (Rua Arthur Thomas, 1.679, centro) e a entrada é gratuita.

