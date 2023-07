Filme da Barbie já registra uma das maiores vendas de ingressos de 2023 em Londrina

O filme da Barbie nem estreou no Brasil, mas já registra uma das maiores vendas de ingressos de 2023 nos cinemas de Londrina. Os números refletem o que está para ocorrer em praticamente todas as salas de multiplex do país: a alta expectativa depositada no filme da boneca mais famosa do mundo.

De acordo com Ruth Meira, assessora do Aurora Shopping, o filme, até o momento, representa a terceira maior venda de ingressos antecipados do Cineflix Aurora e conta com várias sessões lotadas durante os primeiros dias.

Publicidade Publicidade

Já no Cine Araújo, do Shopping Catuaí, Andréia Sola Rodrigues, gerente geral do cinema, diz que a sessão de pré-estreia do filme vendeu cerca de 2 mil ingressos. Já para a sessão de sábado (22), foram vendidos 1,2 mil ingressos. Além disso, o público tem preferido assistir o filme legendado e em salas VIP's. O cinema abriu 14 sessões apenas para as exibições de 20 a 26 de julho, mas, caso haja mais demanda, é possível que aumente as sessões.

O filme também tem movimentado o Twitter. Entre os principais fatores está a “rivalidade” com o filme Oppenheimer, que promete ser o oposto do que a Barbie representa. Além disso, uma das principais estratégias é a maneira em que a atriz Margot Robbie - que interpreta a Barbie - apareceu em eventos caracteriza como a boneca. Publicidade

Para entrar no clima rosa e nostálgico que a Barbie representa, a Folha trouxe algumas dicas de filmes e séries que provavelmente a Barbie assistiria.



Legalmente loira

Publicidade



Elle Woods tem tudo o que uma garota poderia querer. Ela é presidente da fraternidade de onde estuda, foi eleita a miss junho do calendário do campus, sem contar que ela ainda namora o cara mais bonito do campus, Warner Huntington III, com que ela planeja se casar. Porém ela tem um pequeno probleminha que incomoda Warner, é fútil demais. No dia que ela esperava que ele fosse pedir a mão dela em casamento, ele acaba terminando com ele pois irá estudar direito em Harvard. Para reconquistá-lo e provar a sua inteligência, Elle também se inscreve no curso da universidade.

Onde Assistir: Amazon Prime Video, por assinatura. Youtube, a partir de R$11,90. Apple Tv, a partir de R$11,90. Google Play Filmes e Tv, a partir de R$11,90 Publicidade



As Patricinhas de Beverly Hills (1995)



Em Beverley Hills, a adolescente Cher passa seu tempo com conversas fúteis e indo ao shopping com suas amigas igualmente alienadas. Mas com a chegada de Josh, enteado de seu pai vira seu mundo de cabeça para baixo, primeiro por ele a criticá-la por não ter conhecimento do “mundo real”, e depois ela se descobre apaixonada por ele. Publicidade

Onde Assistir: Netflix, por assinatura. Telecine, por assinatura. Amazon Prime Video, por assinatura premium. Youtube, a partir de R$6,90. Google Play Filmes e Tv, a partir de R$6,90. Apple Tv, a partir de R$11,90





Emily in Paris (2020-Atualmente)



Publicidade



Emily Cooper é uma jovem executiva que vai de Chicago para Paris, após receber uma proposta inesperada no trabalho, com essa proposta ela tem a chance de realizar todos os seus sonhos, porém ela terá que enfrentar alguns obstáculos pelo caminho. Começando que ela não sabe falar francês, dificultando suas tentativas de fazer amizade até passando por aventuras românticas desastrosas que seriam dignas de um filme. Além de se tentar buscar um equilíbrio da sua vida pessoal com a profissional, para conseguir aproveitar o máximo de tempo na cidade Luz. As coisas começam a melhorar quando ela se torna amiga de Mindy Chen, uma babá coreana que também tenta ganhar a vida e realizar seus sonhos na capital francesa.



Gossip Girl (2007-2012)



Publicidade



Depois de um ano estudando fora por motivos misteriosos, Serena van der Woodsen volta para Nova York, o que ela não sabe é que seu retorno irá agitar a vida da galera do Upper East Side, principalmente a de sua melhor amiga, Blair Waldorf e de seus antigos amigos Nate Archibald e Chuck Bass. Enquanto ainda precisa lidar com seus problemas familiares, com sua mãe e seu irmão, Eric. Além de entrar em um relacionamento com Dan Humphrey, que é um garoto que sempre é o seu oposto



Onde Assistir: Netflix, por assinatura. Hbo Max, por assinatura. Amazon Prime Video, por assinatura premium.





Maria Antonieta (2006)



Quando a princesa austríaca Maria Antonieta é enviada ainda adolescente à França para se casar com o príncipe Luís XIV, como parte de um acordo entre os países de ambos. Durante sua estadia na corte de Versalles, ela é envolvida em rígidas regras de etiqueta, disputas familiares, fofocas insuportáveis, em um mundo em que ela nunca se sentiu confortável. Após ser praticamente exilada, decide criar seu próprio universo à parte dentro daquela corte, um no qual poderia se divertir e aproveitar sua juventude. Porém o que ela não sabia era que fora das paredes do palácio, a revolução estava prestes a explodir.

Onde Assistir: Netflix, por assinatura. Youtube, a partir de R$5,90. Apple Tv, a partir de R$11,90. Google Play Filmes e Tv, a partir de R$11,90.



La la Land - Cantando Estações (2016)



Quando o recém chegado à Los Angeles o pianista de jazz Sebastian conhece e se apaixona perdidamente pela atriz iniciante Mia, os dois buscam oportunidades para alavancar suas carreiras enquanto tentam fazer o relacionamento dar certo.

Onde Assistir: Hbo Max, por assinatura. Star+, por assinatura. Amazon Prime Video, por assinatura. Globoplay, por assinatura premium. Youtube, a partir de R$10,90. Google Play Filmes e Tv, a partir de R$10,90. Apple Tv, a partir de R$11,90.



Bonequinha de Luxo (1961)