Filme de Londrina resgata a cultura caipira em músicas e 'causos'

O musical “Estação Caipira” é uma homenagem à cultura caipira de Londrina. O média-metragem tem roteiro e direção de Luiz Henrique Mioto, produção da PÁ! Artística e realização do Coletivo Grupo Intermezzo. O lançamento será neste domingo, às 17 horas, na Sala Villa Rica (sujeito à lotação) e, a partir do dia 21 de março (segunda-feira) o filme será disponibilizado na íntegra no canal no YouTube do Museu Histórico de Londrina.

As filmagens tiveram como locação o próprio museu, e contou com extensa equipe técnica, além da participação de músicos e de atores convidados. A película tem duração de 53 minutos. " O roteiro junta elementos como causos de humor, de assombração e muitas referências que a viola caipira traz à memória com simplicidade, poesia e lirismo, destaca Mioto.

A iniciativa é parte do projeto cultural “Circuito Cine-Musical: a cultura caipira em som e imagem nos distritos de Londrina”, contemplado pelo Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina). Inicialmente, a proposta visava apresentações musicais, em praças e distritos Mas, devido aos desafios impostos pela pandemia, o projeto precisou ser reformulado, ganhando, assim, um formato audiovisual.A classificação do filme é livre.





