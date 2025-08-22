Hoje nos cinemas de Londrina: 'Invocação do Mal' e 'Faça ela Voltar'

RELANÇAMENTO/TERROR





INVOCAÇÃO DO MAL





Direção: James Wan. Elenco: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ron Livingston. Harrisville, Estados Unidos. Um casal (Ron Livinston e Lili Taylor) muda para uma casa nova ao lado de suas cinco filhas. Inexplicavelmente, estranhos acontecimentos começam a assustar as crianças, o pai e, principalmente, a mãe. Multiplex Catuaí (de quarta a quinta-feira) - 19h10, 22h00. Cinemark Boulevard (de quarta a quinta-feira) - 20h00. Cinesystem Norte Shopping (de quarta a quinta-feira) - 21h00. Cine Royal (de quarta a quinta-feira) - 16h50, 21h10.





ESTREIA/TERROR





FAÇA ELA VOLTAR





Direção: Michael Philippou, Danny Philippou. Elenco: Sally Hawkins, Billy Barratt, Sora Wong. Faça Ela Voltar acompanha a vida de dois meio-irmãos que, após encontrarem seu pai morto no banheiro, são alocados para um lar adotivo. Andy e Piper acabam na casa de Laura, sua nova guardiã. Multiplex Catuaí (de quarta a quinta-feira) - 16h45, 19h15, 21h30, 19h45, 22h00. Cineflix Aurora (de quarta a quinta-feira) - 17h00, 19h20, 21h45. Cinemark Boulevard (de quarta a quinta-feira) - 16h30, 22h00. Cinesystem Norte Shopping (de quarta a quinta-feira) - 17h10, 19h20, 17h55. Cine Royal (de quarta a quinta-feira) - 21h20.





ESTREIA/AÇÃO





ANÔNIMO 2





Direção: Timo Tjahjanto. Elenco: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd. O pai de família Hutch Mansell retorna para lidar novamente com seu passado violento quatro anos após os eventos do primeiro filme. Depois de retornar ao trabalho repleto de perigos, socos e pancadas que tinha abandonado para criar e cuidar de sua família, Hutch está cada vez mais distante de sua esposa Becca (Connie Nielsen) e os filhos e sobrecarregado com as novas missões. Multiplex Catuaí (de quarta a quinta-feira) - 17h40, 22h00. Cinemark Boulevard (de quarta a quinta-feira) - 16h40, 21h40. Cinesystem Norte Shopping (de quarta a quinta-feira) - 20h00, 22h00. Cine Royal (de quarta a quinta-feira) - 12h55, 17h00.





ANIMAÇÃO





OS CARAS MALVADOS 2





Direção: Pierre Perifel, Juan Pablo Sans. Elenco: Sam Rockwell, Craig Robinson, Anthony Ramos. O grupo de animais criminosos volta à ação, mas agora repaginados. Em Os Caras Malvados 2, cinco anos após os eventos do primeiro filme, Sr. Lobo e sua trupe infame de foras-da-lei decidiram abandonar o crime e se tornarem bons cidadãos, precisando aprender a lidar com as consequências dessa decisão. Multiplex Catuaí (de quarta a quinta-feira) - 14h45, 19h00, 17h30. Cineflix Aurora (de quarta a quinta-feira) - 14h30, 16h45. Cinemark Boulevard (de quarta a quinta-feira) - 15h30, 16h50, 17h55. Cinesystem Norte Shopping (de quarta a quinta-feira) - 15h00, 17h10. Cine Royal (de quarta a quinta-feira) - 13h20, 16h00, 18h40, 21h20. Espaço Villa Rica - sexta-feira: 18h30, sábado: 15h00, terça-feira: 18h30, quarta-feira: 18h30.





TERROR





JUNTOS





Direção: Michael Shanks (II). Elenco: Dave Franco, Alison Brie, Damon Herriman. Juntos acompanha um casal disfuncional e codependente cuja união é posta à prova quando uma força estranha e sobrenatural toma conta de seu relacionamento. Multiplex Catuaí (de quarta a quinta-feira) - 14h25. Cineflix Aurora (de quarta a quinta-feira) - 14h50. Cine Royal (de quarta a quinta-feira) - 19h00.





COMÉDIA





UMA SEXTA-FEIRA MAIS LOUCA AINDA





Direção: Nisha Ganatra. Elenco: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters. Após os eventos inusitados de Sexta-Feira Muito Louca, onde Anna (Lindsay Lohan) e Tess (Jamie Lee Curtis), que são mãe e filha, trocaram de corpos e aprenderam lições valiosas, as coisas agora tomam um rumo ainda mais estranho. Anna agora é mãe de uma filha e se prepara para ser madrasta, enquanto Tess, agora avó e ganhadora de um Oscar, também está em um momento de grandes mudanças. Multiplex Catuaí (de quarta a quinta-feira) - 16h40, 15h10. Cineflix Aurora (de quarta a quinta-feira) - 17h10, 19h30, 21h50. Cinemark Boulevard (de quarta a quinta-feira) - 18h40. Cinesystem Norte Shopping (de quarta a quinta-feira) - 17h55. Cine Royal (de quarta a quinta-feira) - 19h10.





TERROR





A HORA DO MAL





Direção: Zach Cregger. Elenco: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich. A Hora do Mal acompanha o desaparecimento de 17 crianças – exceto uma – de uma mesma classe que misteriosamente, ao mesmo tempo, fogem de suas casas de madrugada. Multiplex Catuaí (de quarta a quinta-feira) - 21h45. Cinemark Boulevard (de quarta a quinta-feira) - 21h30, 18h50. Cinesystem Norte Shopping (de quarta a quinta-feira) - 22h00. Cine Royal (de quarta a quinta-feira) - 21h20.





AÇÃO





QUARTETO FANTÁSTICO - PRIMEIROS PASSOS





Direção: Matt Shakman. Elenco: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn. Quarteto Fantástico: Primeiros Passos é o futuro filme da Marvel baseado nos famosos quadrinhos lançados em 1961 por Stan Lee e Jack Kirby. A história acompanha um grupo de astronautas que passa por uma tempestade de raios cósmicos durante seu voo experimental. Multiplex Catuaí (de quarta a quinta-feira) - 21h15, 15h00, 19h35. Cinemark Boulevard (de quarta a quinta-feira) - 20h40. Cinesystem Norte Shopping (de quarta a quinta-feira) - 15h40, 19h20, 21h40. Cine Royal (de quarta a quinta-feira) - 15h50.