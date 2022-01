'Homem-Aranha 3' é a segunda maior bilheteria do Brasil na história

Sucesso nos cinemas, o longa "Homem-Aranha 3: Sem Volta para Casa" se tornou o segundo filme com maior bilheteria da história do Brasil com uma arrecadação de R$ 283,6 milhões no país. Os dados são da empresa Comscore.

Até agora, 15,5 milhões de pessoas já foram ver o filme protagonizado pelo ator Tom Holland. Desta forma, "Homem-Aranha 3" fica atrás apenas de "Vingadores: Ultimato", que teve a incrível marca de bilheteria de R$ 338,8 milhões nos cinemas.

A lista das cinco maiores bilheterias conta ainda com "O Rei Leão" (2019), com R$ 266,7 milhões; "Vingadores: Guerra Infinita" (2018), com R$ 236,8 milhões e "Minha Mãe é uma Peça 3" (2019), que arrecadou R$ 182,1 milhões.





O longa conseguiu mais de 1,7 milhão de espectadores só na estreia e R$ 34 milhões em bilheteria durante o primeiro dia nos cinemas no Brasil.





A estreia aconteceu em 16 de dezembro. O terceiro filme da franquia teve o retorno de nomes como o de Jamie Foxx, de "O Espetacular Homem-Aranha 2", no papel do vilão Electro, e o de Alfred Molina, de "Homem-Aranha 2", na pele de Doutor Octopus.