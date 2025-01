Indicados ao Oscar 2025 são anunciados, com Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui no páreo

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anuncia, a partir das 10h30 desta quinta-feira (23), os indicados à 97ª edição do Oscar, marcado para o dia 2 de março.





Segundo previsões, o Brasil deve estar representado em ao menos duas categorias. Fernanda Torres está cotada para ocupar uma vaga na corrida de melhor atriz, enquanto o longa que estrela, "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, deve aparecer em melhor filme internacional.





O anúncio desta quinta será comandado pelos atores Bowen Yang e Rachel Sennott, e acontece depois de a Academia adiar a revelação da lista e aumentar o prazo para que seus membros enviassem seus votos, devido aos incêndios que tomaram a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos.





Será possível acompanhar o anúncio dos indicados ao vivo, por meio de transmissão da Academia no YouTube. Confira, abaixo, a lista conforme os nomes são revelados, a partir das 10h30.





Melhor filme

'Emilia Pérez'

'O Brutalista'

'Conclave'

'Um Completo Desconhecido'

'Wicked'

'Anora'

'Duna: Parte 2'

'A Substância'

'Nickel Boys'

'Ainda Estou Aqui'





Atriz

Demi Moore, 'A Substância'

Mikey Madison, 'Anora'

Karla Sofía Gascón, 'Emilia Pérez'

Fernanda Torres, 'Ainda Estou Aqui'

Cynthia Erivo, 'Wicked'





Ator

Ralph Fiennes, 'Conclave'

Adrien Brody, 'O Brutalista'

Timothée Chalamet, 'Um Completo Desconhecido'

Colman Domingo, 'Sing Sing'

Sebastian Stan, 'O Aprendiz'





Direção

Jacques Audiard, 'Emilia Pérez'

Brady Corbet, 'O Brutalista'

Sean Baker, 'Anora'

Coralie Fargeat, 'A Substância'

James Mangold, 'Um Completo Desconhecido'





Filme internacional

'Emilia Pérez' (França)

'Ainda Estou Aqui' (Brasil)

'A Semente do Fruto Sagrado' (Alemanha)

'Flow' (Letônia)

'A Garota da Agulha' (Dinamarca)





Atriz coadjuvante

Zoe Saldaña, 'Emilia Pérez'

Ariana Grande, 'Wicked'

Isabella Rossellini, 'Conclave'

Felicity Jones, 'O Brutalista'

Monica Barbaro, 'Um Completo Desconhecido'





Ator coadjuvante

Kieran Culkin, 'A Verdadeira Dor'

Edward Norton, 'Um Completo Desconhecido'

Guy Pearce, 'O Brutalista'

Yura Borisov, 'Anora'

Jeremy Strong, 'O Aprendiz'





Roteiro adaptado

'Conclave'

'Emilia Pérez'

'Nickel Boys'

'Um Completo Desconhecido'

'Sing Sing'





Roteiro original

'Anora'

'O Brutalista'

'A Verdadeira Dor'

'A Substância'

'Setembro 5'





Figurino

'Wicked'

'Um Completo Desconhecido'

'Conclave'

'Nosferatu'

'Gladiador 2'





Cabelo e maquiagem

''A Substância'

'Emilia Pérez'

'Um Homem Diferente'

'Nosferatu'

'Wicked'





Trilha sonora

'O Brutalista'

'Conclave'

'Emilia Pérez'

'Wicked'

'Robô Selvagem'





Animação em curta-metragem

'Beautiful Men'

'In The Shadow of the Cypress'

'Magic Candies'

'Wander to Wonder'

'Yuck'





Curta-metragem

'A Lien'

'Anuja'

'I'm Not a Robot'

'The Last Ranger'

'A Man Who Will Not Remain Silent'





Canção original

'El Mal', 'Emilia Pérez'

'Mi Camino', 'Emilia Pérez'

'The Journey', 'Batalhão 6888'

'Never Too Late', 'Elton John: Never Too Late'

'Like a Bird', 'Sing Sing'





Documentário em curta-metragem

'Death by Numbers'

'I am Ready, Warden'

'Incident'

'Instruments of a Beating Heart'

'The Only Girl in the Orchestra'





Animação

'Robô Selvagem'

'Divertida Mente 2'

'Flow'

'Memórias de um Caracol'

'Wallace & Gromit: Avengança'





Direção de arte

'Wicked'

'O Brutalista'

'Duna: Parte 2'

'Conclave'

'Nosferatu'





Montagem

'O Brutalista'

'Conclave'

'Anora'

'Emilia Pérez'

'Wicked'





Som

'Wicked'

'Duna: Parte 2'

'Um Completo Desconhecido'

'Emilia Pérez'

'Robô Selvagem'





Efeitos especiais

'Duna: Parte 2'

'Wicked'

'Better Man: A História de Robbie Williams'

'Planeta dos Macacos: O Reinado'

'Alien: Romulus'





Fotografia

'O Brutalista'

'Duna: Parte 2'

'Emilia Pérez'

'Maria Callas'

'Nosferatu'





Atualizada às 11h05.