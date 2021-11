Leonardo DiCaprio viverá líder espiritual que incentivou suicídio de 900 pessoas

O ator Leonardo DiCaprio, 46, deverá aparecer na pele do líder espiritual Jim Jones (1931-1978) em um próximo projeto para o cinema ainda sem data para início de gravações. Segundo o Holywood Reporter, o astro está em negociações avançadas para viver o polêmico guru da década de 1990.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Jones foi um guru que incentivou o suicídio coletivo de 918 pessoas, incluindo mais de 300 crianças, em 1978. Ele era o líder da seita Templo dos Povos.

Continua depois da publicidade





O suicídio coletivo se deu quase todo por envenenamento por ingestão de cianeto. Já a morte de Jones aconteceu por ferimento a bala na cabeça naquele mesmo dia.





Ainda não há prazo para a estreia e também não existe um nome certo para a direção. O que se sabe é que DiCaprio seria o produtor e o protagonista. O roteiro será assinado por Scott Rosenberg ("Venom", de 2018), e dos dois filmes mais recentes da franquia "Jumanji".

Continua depois da publicidade





Recentemente, a Netflix divulgou o primeiro teaser do filme "Não Olhe Para Cima". O projeto vai estrear dia 9 de dezembro nos cinemas e chegará ao streaming em 24 de dezembro. O filme conta com grandes nomes no elenco como DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Meryl Streep e Ariana Grande.





O longa-metragem tem direção, roteiro e produção feitos pelo vencedor do Oscar Adam McKay, que dirigiu filmes como "A Grande Proposta" (2015) e "Quase Irmãos" (2008). A trama acompanha a estudante de astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e seu professor, Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio).





Os dois descobrem que um cometa está prestes a colidir com a Terra, mas ninguém parece se importar. Então, eles aceitam a missão de alertar a humanidade sobre o impacto da rocha e contam com a ajuda do Dr. Oglethorpe (Rob Morgan) para entrar no gabinete da presidente Orlean (Meryl Streep) e seu filho Jason (Jonah Hill).