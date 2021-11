Maria Fernanda Cândido é confirmada em elenco de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, segundo IMDb

A atriz londrinense Maria Fernanda Cândido está entre os nomes confirmados do elenco de "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore". A informação foi confirmada nesta quinta-feira (18) após o site IMDb, referência em informações sobre filmes e séries, atualizar a lista de atores com o nome da atriz. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

A participação da atriz no longa já era especulada desde 2020 quando Maria Fernanda publicou uma foto em um camarim muito parecido com outros atores de Animais Fantásticos, comentou uma publicação da Editora Rocco nas redes sociais com perguntas sobre livros do universo de Harry Potter e também seguiu membros do elenco nas redes.

No entanto, o site IMDb não creditou informações sobre sua personagem. O youtuber Caco Cardassi, dono do canal Caldeirão Furado, que dedica seus conteúdos ao universo mágico de Harry Potter aos seus mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, afirma que tem seu palpite sobre a personagem que a atriz deverá interpretar no filme.

"Meu palpite é que ela será uma bruxa que represente o Brasil na Confederação Internacional dos Bruxos e ela estará presente em uma reunião onde o Grindelwald vai tentar convencer outros países a se unirem a ele. Ou outro palpite que eu tenho é que ela possa ser um dos contatos do Dumbledore. Ou as duas coisas e participar da reunião como infiltrada", afirmou em seu último vídeo sobre o assunto.