Maringá retoma público presencial no 'Convite ao Cinema'

A Prefeitura de Maringá anuncia o retorno presencial das atividades do Convite ao Cinema nesta sexta-feira (10), evento da Secretaria de Cultura e com curadoria de Paulo Campagnolo. Será exibido o filme "O bandido Giuliano", de Francesco Rosi. O Convite ao Cinema, que durante o período pandêmico, ocorreu rotineiramente aos sábados, volta agora nas sextas-feiras, às 20h. O retorno foi viabilizado pelos resultados positivos no trabalho preventivo ao coronavírus.





Neste momento de pandemia, o evento ocorrerá de forma híbrida. Quem se inscrever no projeto receberá, como de costume, o link do filme. O público poderá assistir no Auditório Hélio Moreira ou de forma online. O debate da obra escolhida ocorrera aos sábados, a partir das 20h.





Durante o Convite ao Cinema, o público presencial deverá respeitar o uso de máscara durante todo o período de permanência no local; o auditório terá capacidade máxima restrita a 65 pessoas e haverá distanciamento social; medição de temperatura na entrada; e uso de álcool e gel.