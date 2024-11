'Megalópolis': novo filme de Coppola está nos cinemas de Londrina

Quer pegar um cineminha? Saiba quais filmes estão em cartaz em Londrina:





ESTREIA/DRAMA

MEGALÓPOLIS

Direção: Francis Ford Coppola. Elenco: Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel. Dirigido por Francis Ford Coppola, Megalópolis conta a história de um arquiteto que quer reconstruir a cidade de Nova York como uma utopia após um desastre devastador. Cesar Catilina (Adam Driver) é esse inventor megalomaníaco e egocêntrico que imagina uma metrópole autossustentável que cresce organicamente com seus habitantes. Multiplex Catuaí (de quinta a quarta) - 16h45. Cineflix Aurora (de quinta a quarta) - 21h30.





ESTREIA/TERROR

TERRIFIER 3

Direção: Damien Leone. Elenco: Lauren LaVera, David Howard Thornton, Jason Patric. Terrifier 3 é a continuação dos filmes de terror Terrifier (2018) e Terrifier 2 (2022). O palhaço psicopata Art (David Howard Thornton) está de volta com ainda mais sede de sangue. Depois de sair em uma onda de assassinatos em dois Halloweens, sendo, inclusive, ressuscitado por uma entidade maligna só para aterrorizar o condado de Miles, Art decide trocar de feriado. Após os eventos de Terrifier 2, o palhaço provoca o caos durante a noite de Natal, entrando em uma desenfreada jornada de vingança, com muitas mortes ao longo do caminho. Multiplex Catuaí (de quinta a quarta) - 16h30, 19h00, 21h30, 22h00. Cineflix Aurora (de quinta a quarta) - 19h00, 21h40. Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) - 13h50, 16h20, 19h00, 20h30, 21h40. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 16h40, 19h10, 21h40.

ESTREIA/DRAMA

SOM DA ESPERANÇA - A HISTÓRIA DE POSSUM TROT

Direção: Joshua Weigel. Elenco: Nika King, Demetrius Grosse, Elizabeth Mitchell. Inspirado em uma história real, Som da Esperança - A História de Possum Trot retrata a emocionante jornada de uma comunidade no leste do Texas que transformou a vida de dezenas de crianças. O filme acompanha Donna (Nika King) e o Reverendo WC Martin (Demetrius Grosse), que, movidos por uma profunda fé e compaixão, convencem os membros de sua pequena igreja a adotar 77 crianças do sistema de adoção, muitas delas rejeitadas por outras famílias. Multiplex Catuaí (de quinta a quarta) - 15h20, 18h00, 20h40. Cineflix Aurora (de quinta a quarta) - 16h45, 21h55. Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) - 14h00, 17h00, 20h00. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 18h20, 21h00.





ESTREIA/DRAMA

TODO TEMPO QUE TEMOS

Direção: John Crowley. Elenco: Andrew Garfield, Florence Pugh, Adam James. Todo Tempo Que Temos acompanha o encontro surpresa de Almut (Florence Pugh), uma chefe de cozinha espirituosa e indomável, com Tobias (Andrew Garfield), um recém-divorciado que tenta colocar sua vida em ordem. Os dois logo provam que pessoas completamente opostas podem encontrar, em suas diferenças, um amor capaz de mudar suas vidas para sempre. Multiplex Catuaí (de quinta a quarta) - 19h30, 21h45. Cineflix Aurora (de quinta a quarta) - 17h10, 19h30, 21h50. Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) - 18h50, 21h20. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 17h00, 19h10, 21h20.





