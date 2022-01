Música de 'Encanto' supera 'Let it Go' e se torna a maior da Disney; ouça

A música "We Don't Talk About Bruno" da animação "Encanto" se tornou o maior sucesso musical da Disney dos últimos 26 anos, segundo o site EW. A faixa, que estreou com o filme em novembro de 2021, bateu "Let it Go", canção de "Frozen" (2013).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"We Don't Talk About Bruno" chegou a posição de número 4 na parada da Billboard nesta semana, tendo recebido 29 milhões de streams e 8.000 downloads vendidos. Em abril de 2014, "Let it Go", de Idina Menzel, chegou à 5ª posição das paradas.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Além disso, a canção do ator e compositor Lin-Manuel Miranda atingiu o primeiro lugar em sua sexta semana nos charts. Foi a primeira vez que uma animação alcançou este feito desde a estreia de "Frozen 2", no ano de 2019.





A canção é creditada a nomes como Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz e o elenco de "Encanto". O filme estreou nos cinemas brasileiros em 25 de novembro e atualmente está disponível no serviço de streaming do Disney+.





A animação apresenta a família Madrigal, dona de talentos inimagináveis, porém, tão real e complexa como qualquer outra. Ambientado no coração da Colômbia, o filme mostra a vida de Mirabel (Stephanie Beatriz), a única dentre os familiares que não recebeu um talento especial.

Continua depois da publicidade





Ao longo da trama, ela precisa salvar a magia da família e tenta provar para sua Abuela (María Cecilia Botero) ser tão especial quanto todos. Ao longo da história, Mirabel precisa rever a relação com suas irmãs Luísa (Jessica Darrow) e Isabela (Diane Guerrero), sendo a última a irmã "perfeita".





"Penso que muitas pessoas vão se identificar com Isabela", diz a atriz Diane Guerrero, em entrevista por chamada de vídeo ao site F5, da Folha de S.Paulo. "Ver a liberação e a transformação que ela passa é muito atraente", conta, "a única vez em que ela é ela mesma é quando ela e sua irmã se unem e se amam".





Assista: