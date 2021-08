Kristen Stwart aparece como Lady Di em novo pôster de 'Spencer'

Um novo pôster oficial do filme "Spencer" foi divulgado nesta quarta (25). Na imagem, Kristen Stewart, que interpreta a princesa Diana (1961-1997), aparece com um vestido branco, virada de costas para a câmera com a cabeça baixa, como se estivesse chorando.

"Todo conto de fadas chega ao fim", diz a legenda da foto. O filme, dirigido por Pablo Larraín, vai abordar três dias da vida de Lady Di, em suas últimas férias de Natal com a família real em Windsor, na Inglaterra. Teria sido neste momento que ela teria decidido não seguir o caminho que a tornaria rainha.





"O casamento da princesa Diana e do príncipe Charles esfriou há muito tempo. Embora haja muitos rumores de casos e divórcio, a paz foi ordenada para as festividades de Natal no Queen's Sandringham Estate. Há comida e bebida, tiro e caça. Diana conhece o jogo. Mas este ano, as coisas serão profundamente diferentes. Spencer é uma imaginação do que pode ter acontecido durante aqueles poucos, mas fatídicos dias", afirma a sinopse oficial.

Outra imagem de Stewart como a princesa Diana já tinha sido divulgada. "Spencer" nome do longa se refere ao sobrenome de batismo de Diana. O longa chega aos cinemas nos Estados Unidos no dia 5 de novembro. Ainda foi divulgado a data da estreia no Brasil

Na época em que anunciou Kristen Stewart para o papel, o diretor Larraín afirmou que ela é uma das grande artistas da atualidade. "Kristen pode ser muitas coisas, e ela pode ser muito misteriosa e muito frágil e, finalmente, muito forte também, e é disso que precisamos. A combinação desses elementos me fez pensar nela", disse.