Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Selecionados aleatoriamente

Oscar vai exibir vídeo com relatos de fãs sobre os indicados a melhor filme

Folhapress
05 fev 2025 às 14:42

Compartilhar notícia

Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Academia do Oscar vai selecionar até 20 pessoas para enviarem um vídeo falando de seu indicado favorito a melhor filme, premiação mais importante da noite. Os relatos dos fãs serão exibidos durante a cerimônia.

"Ainda Estou Aqui" -filme brasileiro dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro- é um dos concorrentes a melhor filme este ano. O longa também concorre ao Oscar de melhor filme internacional e de melhor atriz, com Fernanda Torres.

Os outros nove escolhidos foram "Um Completo Desconhecido", "Conclave", "Anora", "O Brutalista", "Duna: Parte 2", "Emilia Pérez", "Nickel Boys", "A Substância" e "Wicked".

Os fãs serão selecionados aleatoriamente com base em suas respostas a um formulário, disponível no site oficial da Academia. Ele pode ser preenchido até 16 de fevereiro. Pessoas notificadas por email devem então enviar um vídeo falando sobre seu filme favorito.

Os vídeos escolhidos serão exibidos durante a entrega dos prêmios da cerimônia, que ocorre no dia 2 de março, em Los Angeles. No Brasil, ela será transmitida pelo streaming Max e pelo canal TNT.

Leia também:

Imagem
Ainda Estou Aqui é o 5º filme brasileiro com maior bilheteria
Ainda Estou Aqui é o 5º filme brasileiro com maior bilheteria
Oscar Fãs indicados Vídeos
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas