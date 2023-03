Ouro Verde suspende exibição de filmes para dar espaço a programação infantil

A partir desta segunda-feira (20) até 31 de março, o Cine Teatro Ouro Verde estará com sua programação de cinema suspensa. Neste período, o teatro será ocupado pelo programa Criança no Teatro, iniciativa do Governo do Estado, através da Secretaria da Cultura e Palco Paraná. A exibição de filmes será retomada no dia 3 de abril.





O programa Criança no Teatro traz para o Ouro Verde o espetáculo “Encontro de Gigantes”, da companhia Núcleo Ás de Paus, de Londrina. A aula-espetáculo tem como proposta o compartilhamento da prática da perna de pau com o público infantil. Também serão realizadas duas sessões destinadas a crianças surdas.





Voltado a crianças de 6 a 12 anos, o programa tem como objetivo levar o acesso à cultura e trabalhar propostas pedagógicas de mediação cultural para todas as regiões do Paraná.