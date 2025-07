Roda de Cinema: o programa que resgata o amor da sétima arte pelos londrinenses

Imagine o seguinte cenário: você acabou de ir ao cinema com seus amigos, todos se sentam em poltronas confortáveis e experienciam uma qualidade sonora e visual espetacular - que só um cinema é capaz de proporcionar. Ao final, quando as luzes se acendem, vocês se olham e fazem a seguinte pergunta um para o outro "e aí, o que você achou?". A resposta desse questionamento é - para muitos - o que torna a ação de ir ao cinema um evento marcante na vida dos apaixonados pela sétima arte e, exatamente, o foco do mais novo programa do Grupo Folha, "Roda de Cinema".

Focando em uma experiência coletiva, a ideia é justamente recriar esse momento, oferecendo para quem está no outro lado da tela um espaço junto dessa roda de conversa. Fazendo paralelos com outros filmes, pontuando qualidades e defeitos, além de entregar detalhes e curiosidades que vão acrescentar informações até para aqueles que já assistiram aos filmes e querem saber um pouco mais de seus bastidores. Apresentado por Lucas Giroto, Ana Luiza Barreto, Bruno Souza e João Guilherme, a iniciativa é uma oportunidade de resgatar a produção de conteúdo voltado às telonas em Londrina.





Neste primeiro episódio - disponível no seguinte link -, o debate é sobre "F1: O Filme", longa-metragem que traz Brad Pitt como astro principal em um verdadeiro tributo ao campeonato mais veloz do mundo e para o automobilismo, como um todo. Dos feitos técnicos à uma comparação com o filme "A Substância", o elenco do Roda de Cinema te leva por uma conversa leve, descontraída e profunda sobre tudo o que as 2h30m da produção hollywoodiana são capazes de entregar ao telespectador.





Mais programas como este serão disponibilizados no canal do YouTube do Portal Bonde, a cada 15 dias. O bate-papo dos “rodeanos” é a escolha perfeita para você que gosta de ir fundo no debate cinematográfico ou, simplesmente, quem é fã de uma boa resenha! Então, pegue a pipoca e inscreva-se já no nosso canal para não perder nenhum episódio!