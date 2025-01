Veja onde assistir a 'Ainda Estou Aqui' e outros filmes indicados ao Oscar 2025

O Oscar, principal premiação do cinema, anunciou nesta quinta (23) todos os indicados as suas 23 categorias. "Ainda Estou Aqui" está garantido em três delas: melhor filme, melhor atriz (para Fernanda Torres) e melhor longa estrangeiro.



O filme segue nos cinemas, assim como seus concorrentes "Anora" e "Conclave". Títulos como "Wicked" e "A Substância" já chegaram no streaming. E ainda há grande parte das obras com estreia no circuito comercial marcada para as próximas semanas.

Confira abaixo onde assistir os indicados do Oscar 2025 –e se programe para ficar em dia antes da premiação, que acontece em 3 de março.



Ainda Estou Aqui

O longa de Walter Salles foi indicado ao prêmio de melhor filme e melhor filme internacional no Oscar. Fernanda Torres, que interpreta a protagonista da história, também concorre ao prêmio de melhor atriz.



O filme está em cartaz nos cinemas desde novembro de 2024 e é sucesso de bilheteria – se tornou o quinto filme mais visto no Brasil em 2024 e conquistou a sétima maior arrecadação de um filme nacional no século 21.

Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, narra a história de sua mãe, Eunice, e quatro irmãos após o desaparecimento de seu pai durante a ditadura militar no Brasil. Fernanda Torres interpretou a protagonista da história e conquistou o Globo de Ouro de melhor atriz de drama nesta edição do Globo de Ouro.



Por ser uma produção Globoplay, o título deve ficar disponível na plataforma de streaming quando sair dos cinemas, mas ainda não há data para isso acontecer.

Anora



O filme do diretor Sean Baker já ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2024, prêmio dado ao melhor título exibido no evento. No Oscar 2025, concorre nas categorias melhor filme, melhor atriz (para Mikey Madison), melhor direção, melhor ator coadjuvante (para Yura Borisov), melhor roteiro original e melhor montagem.

O longa chega nesta quinta (23) aos cinemas e conta a vida de Anora, uma jovem profissional do sexo que ela se casa em Las Vegas, por impulso, com o filho de um oligarca russo. Contudo, a descoberta dessa união pela família do rapaz lança um sombra sobre o futuro do casal.





O Aprendiz

Disponível para aluguel no Prime Video, o filme conta a polêmica trajetória de ascensão do magnata e ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, entre os anos 1980 e 1990.



No Oscar, o longa concorre nas categorias melhor ator (para Sebastian Stan) e melhor ator coadjuvante (para Jeremy Strong).

O Brutalista



O filme se passa no pós-guerra, em 1947, e segue um arquiteto húngaro que tenta reconstruir sua vida nos Estados Unidos. Chega aos cinemas em 6/2.



No Oscar, foi indicado a melhor filme, melhor ator (para Adrien Brody), melhor direção (para Brady Corbet), melhor atriz coadjuvante (para Felicity Jones), melhor ator coadjuvante (para Guy Pearce), melhor montagem, melhor roteiro original, melhor trilha sonora e melhor fotografia.



Vale lembrar que o filme já foi premiado no Globo de Ouro, onde conquistou as categorias de melhor filme de drama, melhor ator de drama (Adrien Brody) e melhor direção.





Conclave



A trama se dá após a morte do papa, enquanto um cardeal conduz o conclave que vai eleger o novo líder da Igreja Católica. Com Ralph Fiennes, John Lithgow e Stanley Tucci, o filme estreia nos cinemas em 23/1.



No Oscar, concorre nas categorias de melhor filme, melhor ator (para Ralph Fiennes), melhor atriz coadjuvante (para Isabella Rossellini), melhor roteiro adaptado, melhor figurino, melhor trilha sonora, melhor direção de arte e melhor montagem. Vale lembrar que o filme já conquistou o Globo de Ouro de melhor roteiro.





Emília Pérez



Grande vencedor da noite, conquistou quatro categorias: melhor filme de comédia ou musical, melhor filme falado em língua não inglesa, melhor canção original ("El Mal") e melhor atriz coadjuvante (Zoe Saldaña).



O filme chega aos cinemas em 6/2 e conta a história de uma advogada que é recrutada por um chefão das drogas para ajudá-lo a se transformar em uma mulher.





Flow



Concorre ao Oscar de melhor filme internacional de também de melhor animação –prêmio que já conquistou no Globo de Ouro 2025.



Narra a trama de um gato solitário que se refugia em um barco depois de seu lar ser destruído por uma inundação. O filme estreia 30/1 nos cinemas.





Gladiador 2



Disponível para aluguel na Apple TV+, no Google Play e no Prime Video, o filme concorre ao Oscar de melhor figurino.



Conta a história de Lucius, um jovem que vive na Roma Antiga e, anos depois da morte de Maximus e de ver seu lar dominado por tiranos, é forçado a retornar à arena do Coliseu para lutar pelo povo romano.





Nosferatu



Na Alemanha do século 19, um antigo vampiro da Transilvânia persegue uma jovem amendrontada.



Dirigido por Robert Eggers, concorre nas categorias melhor figurino, melhor cabelo e maquiagem, melhor fotografia e melhor direção de arte. O filme estreou dia 2 de fevereiro e segue em cartaz nos cinemas.





A Substância



No thriller que já está disponível no streaming Mubi, a protagonista interpretada por Moore é demitida da TV ao ser considerada velha demais. Ela recorre então a uma substância milagrosa para rejuvenescer. Mas sua versão madura precisa dividir o corpo com a jovem, o que faz com que ela perca o controle de sua vida.

O filme concorre ao Oscar nas categorias melhor filme, melhor direção (para Coralie Fargeat), melhor atriz (para Demi Moore), melhor roteiro original e melhor cabelo e maquiagem.



No Globo de Ouro, Demi Moore saiu premiada na categoria de melhor atriz em comédia ou musical por seu papel no filme.





A Verdadeira Dor



Dois primos embarcam em um grupo de viagem para Polônia após a morte de sua avó. O filme estreia nos cinemas em 30/1.



No Oscar, o filme concorre nas categorias de melhor ator coadjuvante (para Kieran Culkin) e melhor roteiro original.



Vale lembrar que Kieran Culkin já recebeu o Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante pela trama.





Wicked



No Oscar, concorre nas categorias de melhor filme, melhor atriz (para Cynthia Erivo), atriz coadjuvante (para Ariana Grande), figurino, cabelo e maquiagem, trilha sonora, direção de arte, montagem, sons e efeitos especiais.



Estrelado por Cynthia Erivo e Ariana Grande, o filme tem roteiro adaptado do musical da Broadway e já está disponível para aluguel no Prime Video.