Clipe de música de Shakira contra Piqué ultrapassa 150 milhões de visitas

O clipe de "Shakira Bzrp Music Sessions 53", música que Shakira fez para atacar o ex-marido, Gerard Piqué, acaba de ultrapassar após uma semana a marca de 150 milhões de visualizações no YouTube.



Além disso, nas plataformas digitais também vai muito bem. No Spotify, por exemplo, já beira as 90 milhões de execuções. No YouTube Music, não sai da lista das mais tocadas e em alta.





A música tem feito burburinho nas redes sociais porque a cantora, que se separou do jogador de futebol no ano passado, foi direta ao criticar o ex na letra.





"Tanto que você dá uma de campeão/ E quando mais precisei, você mostrou sua pior versão/ Desejo que você fique bem com minha suposta substituta/ Ah, muita academia/ Mas treine o cérebro um pouquinho também", canta.





Com muita ironia e referências, a colombiana afirma em determinado trecho que vale "duas de 22", numa referência à idade de Clara Chía, nova namorada do ex-jogador. E canta: "Uma loba como eu não é para caras como você. Eu era grande e é por isso que você está com alguém como você".





Em outra parte da música, ela volta a dar pistas de que a canção é sobre o novo casal ao afirmar que "ela tem o nome de uma boa pessoa, claramente ela é igual a você". E também compara sua beleza à de uma Ferrari contra um Twingo.

A cantora e Piqué anunciaram a separação após 11 anos, quando boatos de traição do ex-jogador começaram a aparecer.





Uma foto de Gerard e Clara juntos durante o confinamento por conta da pandemia veio a público. Nela, os dois apareciam na casa que ele dividia com Shakira. Na época do clique, a cantora estava viajando com os filhos.





E agora, para cortar de vez a relação com os familiares de Piqué, a colombiana está construindo um muro no terreno para separar sua residência e a casa da ex-sogra.





É o que afirma o jornal espanhol Marca, que diz que os planos dela de se mudar para Miami com os filhos foram adiados por conta da saúde de seu pai.





Segundo a publicação, máquinas de construção foram vistas no terreno. As duas casas, apesar de independentes, são conectadas por alguns acessos.