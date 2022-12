Clube VIP da Netflix permite ver filmes e séries antes de todos

Você sabia que a Netflix tem uma espécie de clube VIP secreto e que tem acesso a filmes e séries antes da estreia na plataforma?





Chamado de Preview Club, o sistema existe desde o ano passado e a empresa planeja chamar mais gente para participar, segundo informações do jornal norte-americano Wall Street Journal.

De forma resumida, o Preview Club permite que usuários vejam filmes e séries antes de chegar para a maioria das pessoas. Quem participa do clube é convidado a compartilhar o que achou do conteúdo. Baseado nisso, a plataforma costuma tomar decisões sobre a obra.



COMO SER VIP?

É a própria plataforma quem convida os participantes para o clube. Até o momento, não existe uma forma de se cadastrar para fazer parte.



De acordo com o The Wall Street Journal, o Preview Club colaborou para o filme "Não olhe para cima" ("Don't Look Up"). Depois que a audiência VIP assistiu ao filme, cada um dos espectadores foi convidado a responder a um questionário avaliando o longa. A maioria considerou o filme sério demais.

Depois do resultado, os criadores conseguiram fazer alterações significativas para que as cenas ficassem mais engraçadas a tempo da estreia oficial na plataforma.

Com o sucesso do experimento, ainda segundo o jornal, a ideia é expandir de dois mil membros do Preview Club para dezenas de milhares.

A Netflix iniciou 2022 reportando perda de assinantes devido ao cenário competitivo no mundo do streaming, além de questões econômicas globais.



Desde então, a companhia já criou um plano mais barato com propagandas e estuda formas de reduzir o compartilhamento de senhas entre usuários, o que faz a empresa ter uma receita menor.



Expandir essa espécie de clube VIP parece ser uma forma de diminuir o risco de lançar para o público geral vídeos e séries que a audiência não curta e aumentar as chances de que eventuais modificações nesses materiais tenham mais sucesso - evitando assim que mais assinantes deixem a plataforma e outros sejam atraídos para entrar.