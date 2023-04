Com 59,94% dos votos, Domitila Barros é a 16ª eliminada do BBB 23

Domitila foi eliminada do BBB 23 nesta terça-feira (18). Com 59,94% dos votos, a sister deixou o reality show após disputar o Paredão contra Amanda e Larissa.





Ainda na noite desta terça, os participantes restantes enfrentam uma nova Prova do Líder e uma formação de outra berlinda.

Para se despedir, Tadeu Schmidt fez um discurso rápido. "Quando terminar, seremos cinco. Vocês perceberam que temos no Paredão a última representante do Fundo do Mar. A guerra dura 93 dias, tantas reviravoltas, viradas", começou ele.





"A conexão entre as desérticas se tornou inabalável. Quanto os resultados é fruto do indivíduo ou do time?", questionou o apresentador, em outra parte. "O que foi uma grande tropa, depende dela. Ninguém voltou de tantos Paredões quanto Domitila, que transborda carisma".





Domitila foi o 16º participante a deixar o BBB 23. A dinâmica do programa segue acelerada, já que a final está marcada para a próxima terça-feira (25).