Com apresentação em Londrina, G2 Cia. de Dança fará turnê pelo Paraná

A G2 Cia de dança do Teatro Guaíra está de volta aos palcos neste segundo semestre . A companhia traz de volta com o espetáculo “GAG – Uma livre adaptação de Heinrich Von Kleist sobre o Teatro de Marionetes” e irá circular pelo Estado do Paraná.





A primeira apresentação do segundo semestre do G2 Cia de Dança está prevista para o próximo dia 20 de setembro, em Cascavel (Oeste). A apresentação será às 20h no Teatro Municipal Sefrin Filho. O grupo irá encerrar o 35° Festival de Dança de Cascavel. No mês seguinte a companhia se apresenta no Cine Teatro Fênix em Apucarana (Centro-Norte), no dia 1º de outubro, e segue para Londrina, onde se apresentará no dia 07 de outubro no Festival de Dança de Londrina, que acontece no Cine Teatro Ouro Verde.





Com direção de Gabriel Villela e direção adjunta de Ivan Andrade, "GAG" tem encantado plateias desde sua estreia em 2023, no Guairinha. “Este é um espetáculo muito bem-sucedido, que já realizou temporadas marcantes e vem emocionando pelo seu poder de comunicação e pela beleza cênica. Por ser uma temporada curta, é uma oportunidade única: para quem já assistiu, rever o espetáculo; e para quem ainda não viu, não perder a chance de conhecer esta obra no palco”, afirmou Ivan Andrade.





Segundo o diretor artístico do Centro Cultural Teatro Guaíra, Áldice Lopes, a dramaturgia concebida por Gabriel Villela se assemelha ao trabalho de um tecelão. “Cada elemento é entrelaçado como fios de uma trama e cria um tecido cênico que se estende aos figurinos, adereços e cenografia. O resultado é uma visualidade singular, na qual diferentes referências se articulam em uma unidade estilística”, disse.





Livremente inspirado no ensaio “Sobre o Teatro de Marionetes”, de Heinrich von Kleist, o espetáculo também dialoga com as gags — esquetes humorísticas do universo circense — e com a peça “Os Gigantes da Montanha”, de Luigi Pirandello. Em cena, os bailarinos transitam entre o humano e o fantasmagórico, incorporando a metáfora das marionetes para refletir sobre a condição existencial do homem.





Outro destaque de "GAG" está nos figurinos, produzidos artesanalmente em Minas Gerais, com tecidos elaborados em teares manuais e tingidos com corantes naturais. Cada cartela de cores foi cuidadosamente pensada para potencializar a atmosfera poética do espetáculo. “O figurino é de uma beleza absurda, pensado para dialogar com cada cena e com a proposta estética de Villela”, destacou Áldice Lopes.









25 Anos de dança





Com maturidade técnica e sensibilidade artística, o G2 – Cia. de Dança, a única companhia sênior em atividade na América Latina e completou neste ano 25 anos de atividade. Criado em 1999, a estreia do G2 aconteceu em julho de 2000, com os espetáculos "Instável Sonata", de Adriana Grechi, e "Pare, pense, faça alguma coisa!", de Tuca Pinheiro.





Ao longo desses anos, o G2 vem se consolidando como um espaço de experimentação e inovação na cena cultural da dança. Inspirado em uma companhia pública holandesa formada por bailarinos master, o projeto surgiu com o propósito de explorar novos rumos e estéticas na linguagem da dança contemporânea, com liberdade criativa e valorização da maturidade artística dos bailarinos.





Atualmente, o elenco do G2 Cia de Dança é composto por 9 bailarinos: Clionise de Barros, Júlio Mota, Rogério Halila, Leandro Nascimento, Cinthia Andrade, Grazianni Canalli, Neury Gaio, Daisy Wor e Ricardo Garanhani.



