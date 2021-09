Com cinco prêmios, BTS é grande vencedor do 'Meus Prêmios Nick 2021'

O grupo BTS foi o grande vencedor do Meus Prêmios Nick 2021, premiação promovida pelo canal Nickelodeon, que aconteceu na noite desta terça-feira (28).

A premiação aconteceu em estúdio sem plateia e foi comandada pelo casal de influenciadores digitais Bianca Andrade, a Boca Rosa, 26, e a Bruno Carneiro Nunes, o Fred, 32.

O BTS levou para casa cinco prêmios: Challenge Hits do Ano, Clipe do Ano, Fandom do Ano, Grupo Musical Favorito e Hit Internacional Favorito. A cantora Manu Gavassi foi a segunda maior vencedora da noite e garantiu três zeppies laranjas nas categorias Artista Musical Favorito, Ícone Fashion e Ship do ano.





"Acho que eu nunca não vou ficar nervosa na minha história no MPN. Quando a gente tem o nosso coração e o nosso propósito no lugar certo, as coisas acontecem de uma maneira um tanto quanto mágica."

BFF Girls e Dilsinho fizeram uma apresentação exclusiva do hit "Saudade de Você". Dilsinho também se apresentou sozinho no palco fazendo todo mundo soltar a música "Hollywood".





Manu Gavassi foi a responsável por encerrar a festa. Ela cantou uma música inédita dedicada à irmã mais nova, Catarina, acompanhada por Lucas Silveira.





Não conseguiu assistir?





Quem perdeu o MPN 2021 pode assistir a premiação na Pluto TV, serviço gratuito de streaming da ViacomCBS, no canal Nick Teen. Ela será reapresentada nesta quarta-feira (29), às 10h05, 15h30 e 19h05.





Na quinta (30,), a reprise será às 14h e às 20h25.





Confira os vencedores:





Artista de TV Feminino

Tatá Werneck





Artista de TV Masculino

Celso Portiolli (Domingo Legal)





Artista Musical Favorito

Manu Gavassi





Challenge Hits do Ano

BTS, com "Permission to Dance"





Challenge do Ano

Vittor Fernando





Clipe do Ano

BTS, com "Butter"





Criador Genial

Juliette





Desenho Animado Favorito

Miraculous - As Aventuras de Ladybug





Fandom do Ano

Army (BTS)





Filme do Ano

Kally's Mashup, com "Um Aniversário Muito Kally"





Gamer MVP

Babi





Grupo Musical Favorito

BTS





Hit Internacional Favorito

"Butter", do grupo BTS





Hit Nacional Favorito

"Girl From Rio", de Anitta





Ícone Fashion

Manu Gavassi





Ídolo Revelação

Vittor Fernando





Inspiração do Ano

Rayssa Leal





Instapets

Plínio - Anitta





Programa Nick Favorito

Bob Esponja





Programa de TV Brasileiro Favorito

Domingo Legal





Ship do Ano

Manu Gavassi e Jullio Reis





Youtuber +Cool

uJoãozinho