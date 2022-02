Com filme da Marvel, Prefeitura de Maringá retoma projeto Cinema a Céu Aberto

Após o sucesso em 2021, nesta quarta-feira (23) a Secretaria Municipal de Cultura de Maringá vai promover a primeira edição de 2022 do projeto “Cinema a Céu Aberto”, na área externa do Teatro Calil Haddad.

O filme exibido será “Guardiões da Galáxia”, do diretor James Gunn, a partir das 20h, com classificação livre e gratuita.

É recomendado levar cadeiras, toalhas ou almofadas para acomodação. Também é permitido fazer piquenique.





Sinopse do filme: O aventureiro do espaço Peter Quill torna-se presa de caçadores de recompensas depois que rouba a esfera de um vilão traiçoeiro, Ronan. Para escapar do perigo, ele faz uma aliança com um grupo de quatro extraterrestres. Quando Quill descobre que a esfera roubada possui um poder capaz de mudar os rumos do universo, ele e seu grupo deverão proteger o objeto para salvar o futuro da galáxia.