Com ingresso esgotados, Cia Focus apresenta 'Entre a pele e a alma' no Ouro Verde





Consagrada e com 25 anos de atuação, a Focus Cia de Dança (Rio de Janeiro-RJ), aterrissou em Londrina nesta semana para apresentar ao público de Londrina e região três espetáculos distintos durante o Festival de Dança de Londrina 2025.





Nesta sexta (10), é a vez de "Entre a Pele e a Alma", às 20h, no Teatro Ouro Verde, os ingressos estão esgotados; no sábado (11), o espetáculo "Trupe" será apresentado no Calçadão, em frente ao Banco do Brasil, e no domingo (12), o espetáculo infantil "Bichos Dançantes", às 17 horas, também no Ouro Verde, encerra o festival comemorando o Dia das Crianças.

Publicidade

Publicidade





"Entre a Pele e a Alma", espetáculo dirigido e coreografado por Alex Neoral, estreou em 2024 e traz como representação o corpo na história da humanidade. A produção reúne referências e inspirações provocadas pela pintura “O Jardim das Delícias Terrenas”, de Hieronymus Bosch, e pelo universo inovador da obra de Ney Matogrosso - convidado especial para interpretar a trilha do espetáculo. A montagem celebra os 30 anos de carreira de Neoral.

Publicidade





"Entre a Pele e a Alma, a carne humana", explica Neoral em entrevista à FOLHA, e promete à plateia uma epifania, em que dilemas ancestrais, sobretudo o direito ao prazer, perpassam vivências desde a origem da humanidade. A voz de Ney Matogrosso, reconhecido por sua carreira de sucesso perante crítica e público, enriquece o esperáculo.

Publicidade





Satisfeito, Neoral revela que a estreia de "Entre a Pele e a Alma", no Theatro Municipal no Rio de Janeiro foi o ponta-pé de uma jornada de sucesso. "É o espetáculo mais recente da companhia e tivemos a honra de ter todas músicas autorais compostas para o espetáculo, interpretadas por Ney Matogrosso. Esta é a primeira vez que Ney canta para um espetáculo de dança e isso significa um grande diferencial para nós", alegra-se.

Publicidade





Foto: Renato Mangolin/ Divulgação





Trajetória de prazeres





A respeito da tela de Bosch, o artista recorda sua visita ao Museu de Madri, na Espanha, e como esse encontro com a arte o tocou. "Fiquei impactado com a obra e aí me inspirei para fazer esse trabalho que fala um pouco dessa trajetória da humanidade, sobre a criação do mundo, a vinda de Adão e Eva, a exposição ao paraíso, a vida terrena, o castigo para o inferno e toda a ideia do fim do mundo para a criação do mundo", enumera. "Mas a minha visão foi ao contrário", observa.

Publicidade





O roteiro é marcado por dilemas ancestrais, sobretudo o direito ao prazer, desde a origem da humanidade. As três partes do tríptico “O Jardim das Delícias Terrenas” somam 2,20 x 3,89. Fechadas as abas laterais, a parte central simboliza o Terceiro Dia da Criação do Mundo por Deus. Completo, o tríptico mostra no quadro central o jardim, repleto de hedonismo e, na sequência, a condenação ao fogo eterno. Tal como na pintura de Bosch, “Entre a Pele e a Alma” evoca os sete pecados capitais. “Para nós, Deus surge nos trejeitos e até figurinos inspirados em Ney Matogrosso. Ele é o nosso Deus por tudo o que simboliza”, explica o coreógrafo e diretor.

Publicidade





"Entre a Pele e a Alma" é visceral e carnal. "Busquei esse lado do Ney, que é um lado enigmático, sensual e provocativo. Por isso, o espetáculo passeia por essas texturas corporais. E com lirismo, sensualidade e algo visceral, pois há a ideia de que os bailarinos estão no inferno, algo animalesco e também humano. Acredito que o público tem se identificado com essa força, esse vigor - transformado no palco em movimento", expõe o diretor.

Publicidade





Desafios na arte





A respeito de sua vinda a Londrina, Neoral comemora a continuidade do Festival de Dança, que completa 20 anos, a dedicação à arte, o que ela representa para a sociedade e expressa sua gratidão aos patrocinadores que apostam na cultura. " Viver para a arte, não só no Brasil mas no mundo, é um desafio. Graças ao patrocínio da Petrobrás, temos um fio de respiro e segurança para que possamos viajar com quase 20 pessoas, todas empregadas, movimentando a cultura, o mercado e a economia de um modo geral", comenta o coreógrafo.





Neoral iniciou seus estudos em dança em 1994. Fez parte de companhias cariocas como Cia de Dança Deborah Colker, Nós da Dança, Grupo Tápias e Cia Vacilou Dançou. Em 2000, fundou a Focus Cia de Dança, atualmente uma das mais atuantes do Brasil, tendo se apresentado em mais de 90 cidades brasileiras, assim como em mais de uma dezena de países, como Alemanha, Itália, França, Portugal, Estados Unidos e Colômbia.





Como professor de dança contemporânea, ministrou aulas em Washington DC, Canadá e na Itália, além de fazer workshops pelo Brasil. Como coreógrafo convidado fez inúmeros trabalhos, destacando a remontagem de "Pathways" para o CityDance Ensemble de Washington DC, peças inéditas para Teatro Bolshoi no Brasil, Cia Nós da Dança e São Paulo Cia de Dança, além de musicais e peças teatrais. É coreógrafo da comissão de frente da Unidos da Viradouro há 12 anos. Em 2016, sua comapnhia foi agraciada com a Comenda Ordem do Mérito Cultural, o prêmio mais importante do Ministério da Cultura.





"Trupe", espetáculo de rua da Focus Cia de Dança, será apresentado neste sábado (11), no Calçadão de Londrina, às 11h30 | Foto: Romain Lorraine/ Divulgação





SERVIÇO

Itaipu Binacional apresenta Festival de Dança de Londrina 2025





Espetáculos: "Entre a Pele e a Alma", "Trupe" e "Bichos Falantes" (Focus Cia de Dança - RJ, com patrocíno da Petrobrás)





Apresentações:





"Entre a Pele e a Alma"

Onde: Teatro Ouro Verde (Rua Maranhão, 85)



Sexta-feira (10), às 20 horas

Ingressos esgotados

Autoclassificação indicativa: 14 anos

*

"Trupe", espetáculo de rua

Apresentação em frente ao Banco do Brasil, Calçadão de Londrina

Quando: sábado (11), às 11h30

Gratuito

*

"Bichos Dançantes", espetáculo infantil

Quando: domingo (12), Dia das Crianças

Local: Teatro Ouro Verde, às 17 horas

Autoclassificação indicativa: Livre

Ingressos a R$30 e R$15 (meia ou antecipados) pela plataforma Sympla ou presenciais na portaria do Teatro Ouro Verde





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato



