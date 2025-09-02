Com prêmio de R$1.000, CEAL abre inscrições para concurso de fotografia

Estão abertas até o dia 25 de setembro as inscrições para o Concurso CEAL de fotografia 2025. Esse concurso faz parte das comemorações dos 72 anos do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (CEAL). Com o tema "LONDRINA, ÁGUAS QUE CONTAM HISTÓRIAS”, o concurso dará oportunidades aos participantes de registrarem em fotografia a beleza da águas de Londrina e o papel da engenharia hídrica em seus Parques Lineares, onde natureza e cidade se encontram.
Os Parques Lineares são intervenções urbanísticas sustentáveis, implantados em áreas que precisam ser preservadas ou revitalizadas. Eles ajudam a proteger o meio ambiente e a melhorar a qualidade de vida da população, fortalecendo sua conexão com a natureza.
Premiações
1° Lugar
R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie e um convite para o jantar-dançante comemorativo dos 72 anos do CEAL.
2° Lugar
Receberá R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie.
3° Lugar
Receberá R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie.
Inscrições
As inscrições serão feitas através de um formulário.
Um dos critérios de avaliação das fotografias é que elas tenham sido tiradas no período de setembro de 2024 a setembro de 2025. Essa e outras regras estão no regulamento publicado no site do CEAL.
A avaliação das fotos será realizada por uma comissão de avaliadores composta pelo Presidente do CEAL; o coordenador da Câmara de Arquitetura do CEAL; um fotógrafo profissional prestador de serviços ao CEAL; e dois membros indicados pelo Foto Clube de Londrina, como coordenadores técnicos do concurso.
A exposição das fotografias selecionadas será a partir de 31 de outubro de 2025, durante o evento comemorativo do aniversário do CEAL.Mais informações podem ser obtidas no regulamento publicado no site do CEAL.
